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Курс долара встановив історичний рекорд: Нацбанк пояснив ситуацію

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Курс долара встановив історичний рекорд: Нацбанк пояснив ситуацію
Нацбанк заявиd, що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою
фото: glavcom.ua

Регулятор пов’язує підвищений попит на валюту з бюджетними видатками та активністю населення, а також готує повторні операції з обміну безготівкової валюти на готівкову для банків

Національний банк України прокоментував ситуацію на валютному ринку після оновлення курсом долара історичного максимуму в 45,53 грн. У перші дні листопада попит на іноземну валюту зріс, зокрема через збільшення бюджетних видатків на оборону та безпеку, а також активніші купівлі з боку населення. Про це повідомляє НБУ, пише «Главком».

Регулятор пояснив, що на початку місяця традиційно зростає попит на валюту з боку фізичних осіб, зокрема через оновлення щомісячних лімітів на її купівлю. Водночас пропозицію валюти обмежили значні обсяги відшкодування ПДВ наприкінці жовтня та наслідки російських обстрілів.

За даними Нацбанку, через атаки сезонне зростання експорту було меншим, ніж очікувалося. Як наслідок, аграрний і металургійний сектори продавали менше іноземної валюти. Додаткову пропозицію забезпечували ситуативні продажі окремих компаній, однак вони не мали системного характеру. Коли такі операції скорочувалися, гривня слабшала щодо долара.

НБУ пояснив, чи є дефіцит готівкової валюти

Нацбанк заявив, що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Регулятор уважно стежить за попитом і пропозицією та за потреби готовий вживати додаткових заходів для підтримки стійкості гривні.

Окремо НБУ відреагував на збільшення різниці між офіційним курсом гривні та курсами продажу валюти у фінансових установах. Після консультацій із представниками ринку регулятор вирішив провести 3 листопада операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову, щоб поповнити їхні каси.

У межах цих операцій Нацбанк запропонував банкам по $100 млн та €100 млн. Однак фактичний попит на долари становив лише $14 млн, а євро банки взагалі не купували. Усі заявки на обмін доларів НБУ задовольнив у повному обсязі.

Ці результати, за оцінкою регулятора, підтвердили відсутність проблем із фізичною наявністю готівкової іноземної валюти у фінансовій системі. НБУ також наголосив, що економічних причин для значного збільшення різниці між офіційним курсом і курсами продажу валюти фінансовими установами немає.

На 4 листопада Нацбанк запланував повторні операції з обміну безготівкової валюти на готівкову. Це має за потреби підтримати достатній рівень готівкової валютної ліквідності банків.

Якими є валютні резерви України

У Нацбанку запевнили, що міжнародних резервів достатньо для підтримання стійкості валютного ринку. Станом на 1 жовтня 2026 року вони становили $47,1 млрд і, за повідомленням регулятора, збільшилися до кінця місяця.

Для порівняння, на початку повномасштабного вторгнення Росії міжнародні резерви України були меншими за $30 млрд.

У НБУ наголосили, що й надалі стежитимуть за ситуацією та за потреби вживатимуть заходів для забезпечення стабільної роботи валютного ринку.

Варто нагадати, що Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на вівторка, 3 листопада 2026 року. Порівняно з 2 листопада, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.

Теги: курс доллара Нацбанк гривня

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