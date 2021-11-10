Ілон Маск втратив $50 млрд за два дні

Цінні папери виробника електрокарів почали дешевшати після того, як він запитав користувачів Twitter, чи варто продати його частку в підприємстві

Вартість акцій Tesla знизилася на понад 16%

Співвласник компанії Tesla та найбагатша людина у світі, американський підприємець Ілон Маск втратив за два дні понад $50 млрд через падіння котирувань акцій компанії Tesla, що належить йому. Про це повідомило у вівторок агентство ділових новин Bloomberg.

Цінні папери виробника електрокарів почали дешевшати після того, як у суботу Маск запитав користувачів Twitter, чи варто продати його частку в підприємстві, що досягає 10%. До закриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі у вівторок вартість акцій Tesla знизилася на понад 16%.

Ця обставина вплинула на оцінку майна самого підприємця. На думку агентства Bloomberg, за дві доби найбагатша людина планети стала біднішою на понад $50 млрд. На сайті агентства у вівторок не вказується розмір статків Маска, проте підкреслюється, що його відрив від другого місця, яке зберігає за собою засновник корпорації Amazon Джефф Безос, скоротилося до $83 млрд. У понеділок Bloomberg оцінювало статки Маска $323 млрд, Безоса – $201 млрд.

Нагадаємо, нещодавно Маск оголосив себе лордом після того, як став королем. Він назвав у Twitter свій офіційний акаунт Lorde Edge.

До слова, мама Ілона Маска вигуляла в Києві вбрання від українських дизайнерів.

До цього Макс також отримав статус короля. У березні голова Tesla змінив офіційну назву своєї посади на Technoking, що можна перекласти як «технокороль» або «король технологій». При цьому Маск зберіг посаду головного виконавчого директора.

Також цього року Маск став найбагатшою людиною у світі. А Tesla – найдорожчою автомобільною компанією в історії.