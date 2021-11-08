Ілон Маск оголосив себе лордом після того, як став королем

Співвласник компанії Tesla оголосив себе лордом у мережі Twitter. А до цього бізнесмен отримав посаду «короля»

Ілон Маск цього року вчергове змінює свій статус. Цього разу він вирішив оголосити себе лордом. Співвласник компанії Tesla та найбагатша людина у світі назвав у Twitter свій офіційний акаунт Lorde Edge.

А місцем проживання Маска тепер вказано Trollheim. Про причини такого рішення бізнесмен не повідомив.

Twitter Ілона Маска

Зміни в акаунті Маска відбулися після того, як бізнесмен запропонував підписникам вирішити долю 10% акцій компанії Tesla. За словами Маск, продаж акцій – це єдиний спосіб для нього сплатити податки. Він запевнив, що дотримуватиметься підсумків голосування.

За результатами опитування майже 58% користувачів висловилися за ініціативу.

До цього Макс також отримав статус короля. У березні голова Tesla змінив офіційну назву своєї посади на Technoking, що можна перекласти як «технокороль» або «король технологій». При цьому Маск зберіг посаду головного виконавчого директора.

Також цього року Маск став найбагатшою людиною у світі. А Tesla – найдорожчою автомобільною компанією в історії.