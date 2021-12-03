Tesla випустила квадроцикл для дітей

Cyberquad має запас ходу до 15 миль (близько 24 кілометрів), його забезпечує літій-іонний акумулятор

Tesla розпочала продаж квадроциклу для дітей Cyberquad. Транспортний засіб продається в інтернет-магазині компанії.

«Будьте готові до будь-яких пригод з повністю електричним Cyberquad», – йдеться в описі товару.

Представники компанії зазначають, що дизайн дитячого транспортного засобу надихнутий зовнішнім виглядом електричного пікапа Cybertruck. Чотирьохколісний квадроцикл має сталеву раму, м'яке сидіння і регульовану підвіску із заднім дисковим гальмом.

Транспортний засіб також оснащений світлодіодними фарами. Cyberquad має запас ходу до 15 миль (близько 24 кілометрів), його забезпечує літій-іонний акумулятор.

Максимальна швидкість квадроциклу становить близько 16 кілометрів на годину. Вартість машини від компанії Ілона Маска становить $1900.

В описі моделі говориться, що пристрій призначений для дітей віком від восьми років і старших.

Купуючи Cyberquad на початку грудня Tesla обіцяє доставити транспортний засіб протягом двох-чотирьох тижнів.

Нагадаємо, що електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.