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    Tesla випустила квадроцикл для дітей

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    Tesla Ілона Маска почала продавати дитячий квадроцикл Cyberquad за $1900 - Tesla випустила квадроцикл для дітей
    Tesla Ілона Маска почала продавати дитячий квадроцикл Cyberquad за $1900
    фото: Tesla

    Cyberquad має запас ходу до 15 миль (близько 24 кілометрів), його забезпечує літій-іонний акумулятор

    Tesla розпочала продаж квадроциклу для дітей Cyberquad. Транспортний засіб продається в інтернет-магазині компанії.

    «Будьте готові до будь-яких пригод з повністю електричним Cyberquad», – йдеться в описі товару.

    Представники компанії зазначають, що дизайн дитячого транспортного засобу надихнутий зовнішнім виглядом електричного пікапа Cybertruck. Чотирьохколісний квадроцикл має сталеву раму, м'яке сидіння і регульовану підвіску із заднім дисковим гальмом.

    Транспортний засіб також оснащений світлодіодними фарами. Cyberquad має запас ходу до 15 миль (близько 24 кілометрів), його забезпечує літій-іонний акумулятор.

    Максимальна швидкість квадроциклу становить близько 16 кілометрів на годину. Вартість машини від компанії Ілона Маска становить $1900.

    В описі моделі говориться, що пристрій призначений для дітей віком від восьми років і старших.

    Купуючи Cyberquad на початку грудня Tesla обіцяє доставити транспортний засіб протягом двох-чотирьох тижнів.

    Нагадаємо, що електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі машини Tesla
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    Tesla випустила квадроцикл для дітей