  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Ілон Маск представив «кіберсвисток» від Tesla

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Новий товар виконаний у вигляді концепту Cybertruck - Ілон Маск представив «кіберсвисток» від Tesla
    Новий товар виконаний у вигляді концепту Cybertruck
    фото:shop.tesla.com

    Ілон Маск запропонував купити «кіберсвисток» від Tesla з нержавіючої сталі за $50

    Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск представив новий товар від своєї компанії Tesla. Це «кібресвисток». Про це винахідник розповів у Twitter.

    «Посвист на «Теслі». Не купуйте ганчірочку для протирання Apple, купіть краще наш свисток», – запропонував покупцям Маск.

    Новий товар виконаний у вигляді концепту Cybertruck. Він виготовлений з нержавіючої полірованої сталі і вважається «преміальною колекційною річчю».

    Вартість «кіберсвистка» складає $50.

    Нагадаємо, що електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Читайте також:

    Теги: Електромобілі Tesla Ілон Маск Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ілон Маск представив «кіберсвисток» від Tesla