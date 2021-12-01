Ілон Маск представив «кіберсвисток» від Tesla
Ілон Маск запропонував купити «кіберсвисток» від Tesla з нержавіючої сталі за $50
Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск представив новий товар від своєї компанії Tesla. Це «кібресвисток». Про це винахідник розповів у Twitter.
«Посвист на «Теслі». Не купуйте ганчірочку для протирання Apple, купіть краще наш свисток», – запропонував покупцям Маск.
Новий товар виконаний у вигляді концепту Cybertruck. Він виготовлений з нержавіючої полірованої сталі і вважається «преміальною колекційною річчю».
Blow the whistle on Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021
Вартість «кіберсвистка» складає $50.
Нагадаємо, що електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.
За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.
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