Ілон Маск представив «кіберсвисток» від Tesla

Ілон Маск запропонував купити «кіберсвисток» від Tesla з нержавіючої сталі за $50

Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск представив новий товар від своєї компанії Tesla. Це «кібресвисток». Про це винахідник розповів у Twitter.

«Посвист на «Теслі». Не купуйте ганчірочку для протирання Apple, купіть краще наш свисток», – запропонував покупцям Маск.

Новий товар виконаний у вигляді концепту Cybertruck. Він виготовлений з нержавіючої полірованої сталі і вважається «преміальною колекційною річчю».

Blow the whistle on Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Вартість «кіберсвистка» складає $50.

Нагадаємо, що електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.