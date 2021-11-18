Акціонер Tesla вклав гроші в стартап з українським корінням

Один з найбільших акціонерів Tesla вклав гроші в стартап, який заснували українці

Вартість Grammarly – стартапу з українським корінням – досягла $13 млрд. Один з інвесторів – акціонер Tesla

Заснована українцями технологічна компанія Grammarly залучила ще $200 млн. Загальна оцінка стартапу за підсумками інвестиційного раунду досягла $13 млрд, повідомляє видання Techcrunch.

Частину коштів компанія залучила від нових інвесторів, серед яких один з найбільших акціонерів Tesla – інвестиційна компанія Baillie Gifford.

Компанія планує вкласти залучені гроші у розробку нових продуктів та розширення команди.

Чим займається Grammarly

Grammarly розробила онлайн-сервіс для допомоги у написанні текстів англійською мовою.

Для пошуку орфографічних, стилістичних, структурних та інших помилок платформа використовує штучний інтелект.

Доступ до базового набору функцій безкоштовний. Але за розширений функціонал потрібно платити.

Зв’язок з Україною

Компанію заснували у 2009 році українці Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер.

За власними даними, денна аудиторія Grammarly – 30 млн осіб. Компанія налічує понад 600 співробітників в офісах у Сан-Франциско, Ванкувері, Британській Колумбії (провінція на заході Канади), а також у Києві.

Залучення інвестицій

Grammarly закрила три раунди інвестицій:

на $110 млн у 2017 році;

на $90 млн у 2019 році;

на $200 млн у 2021 році.

Таким чином, за підсумками трьох раундів компанія залучила $400 млн.