Ілон Маск продав акції Tesla на $1 млрд

У вівторок Ілон Маск продав 934 091 акцію Tesla, щоб виконати зобов’язання щодо податків, пов’язаних із використанням опціонів на акції

Маск обіцяв продати 10% своїх акцій у Tesla, якщо користувачі Twitter це схвалять

Американський мільярдер Ілон Маск продав ще 934 тисячі акцій компанії Tesla на $1,05 млрд. Про це пише Reuters з посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж США.

Маск продав ще 934 091 акцію виробника електромобілів після того, як використав опціон на покупку 2,15 мільйона акцій, свідчать документи регулятора.

«Найбагатша людина світу Маск написав 6 листопада у Twitter, що продасть 10% своїх акцій, якщо користувачі платформи це схвалять. Більшість із них погодилися на продаж. З тих пір він продав 9,2 мільйона акцій на суму $9,9 мільярда. У вівторок Маск продав 934 091 акцію, щоб виконати зобов’язання щодо податків, пов’язаних із використанням опціонів на акції», – інформує ЗМІ.

До слова, акціонер Tesla вклав гроші в стартап з українським корінням.

Нагадаємо, у жовтні Ілон Маск втратив $50 млрд за два дні через падіння котирувань акцій компанії Tesla, що належить йому.

Нещодавно Маск оголосив себе лордом після того, як став королем. Він назвав у Twitter свій офіційний акаунт Lorde Edge.

До слова, мама Ілона Маска вигуляла в Києві вбрання від українських дизайнерів.

До цього Макс також отримав статус короля. У березні голова Tesla змінив офіційну назву своєї посади на Technoking, що можна перекласти як «технокороль» або «король технологій». При цьому Маск зберіг посаду головного виконавчого директора.

Також цього року Маск став найбагатшою людиною у світі. А Tesla – найдорожчою автомобільною компанією в історії.