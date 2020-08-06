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    Економіка та фінанси

    Мінекономіки оприлюднило інформацію про падіння ВВП

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    Згідно з інформацією міністерства, у другому кварталі цього року падіння ВВП становило 11% - Мінекономіки оприлюднило інформацію про падіння ВВП
    Згідно з інформацією міністерства, у другому кварталі цього року падіння ВВП становило 11%

    У першій половині 2020 року ВВП скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року

    Валовий внутрішній продукт України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року. Про це повідомляє Міністерство економіки в огляді економічної діяльності за перше півріччя 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Згідно з інформацією, у другому кварталі цього року падіння становило 11%, що менше, ніж очікувалося раніше (14%).

    «Щомісячна динаміка видів економічної діяльності свідчить, що економіка пройшла пік і подолала рубіж максимально негативного ефекту від жорстких протиепідемічних заходів і всередині країни, і за її межами, який найбільше відчувався у квітні-травні 2020 року. Й наразі на тлі пом'якшення карантину поступово починає відновлюватися», - зазначають у відомстві.

    Згідно з даними міністерства, за підсумками січня-липня скорочення зведеного індексу виробництва становило 7,7% (на 7,3% - у січні-травні-2020).

    «У червні 2020 року пом'якшення карантинних обмежень, і всередині країни, і за її межами, сприяли уповільненню падіння промислового виробництва - до 5,6% (порівняно з -12,2% у травні 2020 року), з урахуванням ефекту календарних днів - до 7,1% (11,7% відповідно)», - зазначило Мінекономіки.

    Зокрема, сезонно скорегований індекс промислової продукції в червні до травня 2020 року зріс на 3,4% (+2,8% травень до квітня 2020 року), уточнило міністерство.

    «Зменшення глибини падіння в червні спостерігалося у видобувній промисловості - до 4,9% (спад на 8,9% у травні 2020 року) та в переробній - до 6,2% (падіння на 15,6% відповідно)», - свідчать дані міністерства.

    Також у міністерстві поінформували, що у червні темпи падіння виробництва в металургії істотно уповільнилися до - 3,9% порівняно з -19% у травні, чому посприяло пожвавлення економічної активності. Зокрема, поновив роботу після семимісячної паузи Дніпровський металургійний завод.

    Машинобудування зберегло в червні темпи скорочення виробництва - просідання на 22,5% порівняно з -22,4% у травні.

    «Водночас у постачанні електроенергії, газу, пари й кондиціонованого повітря відбулося поглиблення падіння до - 4% (-1,9% відповідно)», - зазначило міністерство.

    Будівництво в червні завдяки дорожнім роботам зросло на 0,1% порівняно з -2,6% у травні, а за перше півріччя скоротилося на 5,5% (25,3% за аналогічний період минулого року), зазначило міністерство.

    Зростання показало в червні виробництво продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 0,8% проти -5,4% у травні цього року, що міністерство пояснює високою сировинною базою з боку сільськогосподарського виробництва насіння соняшнику й поліпшення світової кон'юнктури на соняшникову олію.

    Проте загалом сільське господарство за підсумками минулого місяця показало скорочення обсягів виробництва на 40,6% порівняно зі зростанням на 12,2% у червні 2019-го і -18,7% за підсумками першого півріччя цього року порівняно з +5,8% за січень-червень-2019.

    Як повідомлялося, в Євросоюзі зафіксували рекордний спад економіки.

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