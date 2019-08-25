Іран запровадив санкції проти американського «Фонду захисту демократії»



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З 2017 року Іран періодично вводить санкції проти американських структур

«Фонд захисту демократії» рішуче критикував ядерну угоду Ірану зі світовими державами 2015 року

Міністерство закордонних справ Ірану заявило про запровадження санкцій проти базованого у Вашингтоні «Фонду захисту демократії» і його генерального директора, заявивши, що організація підтримує санкції і «економічний тероризм» проти Ірану.

Як повідомляє іранська інформагенція Fars з посиланням на МЗС Ірану, «фонд і його генеральний директор Марк Дубовіц зумисне завдали шкоди життєво важливим інтересам Ірану, поширюючи брехню».

У заяві МЗС Ірану йдеться, що наступними за санкціями можуть бути судові дії проти фонду, Дубовіця та його колег.

Дубовіц заявив, що вважає «знаком честі» включення його «іранським режимом» у будь-які списки. Його фонд рішуче критикував ядерну угоду Ірану зі світовими державами 2015 року.

З 2017 року Іран періодично вводить санкції проти американських структур, хоча вони, як і санкції США, малоефективні, якщо особа не використовує іранську фінансову систему.

Як відомо, напруженість у відносинах між Іраном та США зростає з того часу, як президент Трамп у односторонньому порядку вивів США з ядерної угоди у травні 2018 року та почав запроваджувати санкції у рамках кампанії «максимального тиску» на Тегеран.

У серпні Вашингтон запровадив санкції проти міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа. У понеділок, 5 серпня, очільник іранського МЗС підтвердив інформацію про те, що він відхилив пропозицію зустрітися з Трампом у Білому домі минулого місяця попри загрозу запровадження санкцій.

Джерело: Радіо Свобода