Існування нашої енергетики неможливе без стабільних оплат за зеленим тарифом, – експерт

«Багатомільйонні борги України виглядають не дуже привабливо і для існуючих гравців ринку, і для майбутніх інвесторів»

Існування відновлюваної енергетики України неможливе без вирішення державою проблеми заборгованості перед зеленими електростанціями, які працюють за зеленим тарифом, та переходу до системи аукціонів для подальшого розвитку галузі.

Про це у Facebook написала Українська вітроенергетична асоціація.

«Українська вітрова генерація проходить один із найбільш турбулентних періодів у своєму розвитку, який створює як загрози, так і нові виклики. Подальший успіх українського сектору відновлюваної енергетики фактично залежить від виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного Прем’єр-міністром України та галузевими асоціаціями, зокрема і УВЕА», – йдеться у заяві голови правління УВЕА Андрія Кочененкова.

За його словами, стабільність роботи існуючих станцій ВДЕ залежить від налагодження 100% виплат за поставлену електроенергію за зеленим тарифом, а також від забезпечення виплати існуючої заборгованості. Багатомільйонні борги України виглядають не дуже привабливо і для існуючих гравців ринку, і для майбутніх інвесторів. Головна проблема на думку асоціації - в Україні правила гри змінюються під час гри – і жоден інвестор не зацікавлений тут будувати, тож поява нових станцій мало вірогідна.

Як зазначається, майже всі проекти із будівництва станцій ВДЕ були реалізовані за рахунок кредитних коштів, виплата яких була гарантована визначеним законодавством розміром зеленого тарифу. Крім того, виконання обов’язку із виплати заборгованості є своєрідним іспитом для Уряду, від виконання якого залежить довіра інвесторів до майбутніх проектів, і не тільки в секторі ВДЕ, а й в усіх галузях економіки України.

«Це як справа честі – важливо, зберегти дію зеленого тарифу тим станціям, які вже його отримали, відповідно до діючого законодавства, до 31 грудня 2029 року. Тобто зворотної, ретроспективної зміни закону у правовій державі немає бути», – переконаний Андрій Кочененков.

Асоціація заявляє, що усі законодавчі акти, прийняті в Україні стосовно сектору ВДЄ гарантують державну підтримку виробництва зеленої електроенергії через дію зеленого тарифу. Відтак, в асоціації очікують, що Парламент прийме відповідні законодавчі ініціативи, які дозволять передбачити державну підтримку сектору ВДЕ, без якої не можливо зберегти нормальне функціонування існуючих об’єктів.

Як повідомлялося, у червні профільні асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачав зниження зеленого тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% вже із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 мільярда грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020-го. Закон передбачає, що 20% виробленої зеленої електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету, а також борги можуть погашатися за рахунок кредитування НЕК «Укренерго» після надання держгарантій компанії.

Станом на початок листопада, за даними «Гарантованого покупця», за вересень виплачено близько 80% від потрібної суми за зелену електроенергію, за 20 днів жовтня – усього 7%. Водночас зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 мільярда грн) не спостерігається.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, уже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в зеленій енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.