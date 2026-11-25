Експерт розповів, наскільки ще здатне подешевшати пальне до кінця року

До кінця грудня 2026 року середня вартість бензину А-95 в Україні може знизитися до 73 грн/л, а дизельного пального – до 90 грн/л. Такий сценарій озвучив директор Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергій Сапєгін за умови збереження нинішніх темпів здешевлення пального. Про це йдеться у статті «Главкома» «Пальне дешевшає, але є нюанс. Що буде з цінами на АЗС і який «сюрприз» принесе Новий рік».

Водночас експерт наголосив, що йдеться саме про ціновий сценарій, а не гарантований прогноз. Подальша динаміка вартості пального залежатиме від європейських котирувань, валютного курсу та готовності українських мереж АЗС знижувати роздрібні ціни.

За словами Сапєгіна, у Європі різниця між вартістю нафти та готового бензину скорочується ще з жовтня. Водночас маржа переробників дизельного пального залишається високою через зупинку роботи частини нафтопереробних заводів на Близькому Сході та в Росії.

За оцінкою Європейського центрального банку, ця маржа зросла приблизно втричі порівняно з періодом до близькосхідного конфлікту. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) рекомендувало використовувати аварійні запаси дизеля до відновлення світових потужностей нафтопереробки.

Саме тому, за словами Сапєгіна, «дизель може дешевшати повільніше або демонструвати короткострокові цінові розвороти навіть за сприятливої динаміки Brent».

Крім того, експерт звернув увагу на збільшення різниці у вартості пального між преміальними та бюджетними мережами АЗС. Нині преміальні заправки продають бензин приблизно на 27 грн/л дорожче за розрахункову вартість імпорту, а дизель – на 25 грн/л.

За останній місяць різниця у вартості бензину між преміальними АЗС та дискаунтерами зросла з 4 до 7 грн/л. Водночас Сапєгін застеріг від надмірного оптимізму стосовно подальшого здешевлення пального, особливо дизельного. «Однозначно стверджувати про гарантоване подальше падіння цін я би не став», – наголосив він.

За словами експерта, повторне загострення ситуації в Ормузькій протоці здатне спричинити зростання вартості морських перевезень, страхування та постачання нафтопродуктів. Це, своєю чергою, позначиться на вартості імпортного пального в Україні.

Нагадаємо, експерти пояснили причини здешевлення пального в Україні. Основними чинниками стали відновлення світових поставок нафти, скорочення попиту та зниження вартості нафтопродуктів у Європі. Водночас українські АЗС поки що відобразили лише частину здешевлення, яке відбулося на гуртовому ринку.