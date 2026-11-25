Ухвалення документа парламентом є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10225-д, який встановлює нові правила оподаткування криптовалюти та регулювання ринку віртуальних активів в Україні. Документ пройшов друге читання та був підтриманий парламентом у цілому. За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат, повідомляє «Главком».

Законопроєкт передбачає, що податок нараховуватимуть не на всю суму операції з криптовалютою, а на прибуток від її продажу. Тобто оподаткуванню підлягатиме позитивна різниця між доходом від реалізації активу та витратами на його придбання.

Документ також визначає правила роботи компаній, які надаватимуть послуги з віртуальними активами. Зокрема, йдеться про ліцензування криптоплатформ, вимоги до їхньої діяльності та державний контроль за ринком.

Повноваження між регуляторами розподілять. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідатиме за допуск компаній на ринок, видачу дозволів і нагляд за діяльністю криптоплатформ.

Національний банк контролюватиме вплив віртуальних активів на гривню та банківську систему, а також окремі операції з цифровими платіжними токенами.

Законопроєкт розробили з урахуванням європейського регламенту MiCA, який встановлює єдині правила регулювання криптоактивів у Європейському Союзі.

Ухвалення документа є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility.

Варто нагадати, що криптобіржа Binance 31 грудня припинить обслуговування акаунтів клієнтів у Франції, Іспанії, Італії та Польщі, які підпадають під дію європейських обмежень.