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Із 1 лютого українські банки запровадять ліміти на грошові перекази

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Із 1 лютого українські банки запровадять ліміти на грошові перекази
Для клієнтів з «високим» рівнем ризику ліміт складе 50 тис. грн на місяць
фото з відкритих джерел

З початку лютого банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: «високий», «середній» і «низький»

Від 1 лютого українські банки запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тис. грн для платежів за реквізитами IBAN. Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Таке нововведення стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: «високий», «середній» і «низький». 

Для клієнтів з «високим» рівнем ризику ліміт складе 50 тис. грн на місяць.

Для «середньої» та «низької» груп ризику обмеження діятимуть у два етапи:

  • від 1 лютого 2025 року — до 150 тис. грн;
  • від 1 червня 2025 року — до 100 тис. грн.

У НБУ заявили, що такі нововведення спрямовані на зменшення тіньового сектору економіки та боротьби із незаконними схемами, як-от залучення «дропів» (особи, які надають свої банківські картки для сумнівних операцій).

Для цього доведеться надати документи, що підтверджуватимуть дохід. Завдяки цим даним банки зможуть коригувати або знімати обмеження, враховуючи фінансові можливості клієнта та контроль за рухом коштів на рахунках.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних. Ставка підвищиться з 24 січня цього року.

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Теги: банк документи обмеження ліміт гроші фінанси НБУ

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