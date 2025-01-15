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У Канаді крадії вигадали зухвалий спосіб пограбування банків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Канаді крадії вигадали зухвалий спосіб пограбування банків
Стіна банку була знищена грабіжниками
фото: CBC News

Пограбування банків у декількох провінціях Канади здійснювалось за допомогою будівельної техніки, яка розтрощила будівлі

Провінція Канади Ньюфаундленд і Лабрадор була спантеличена новим зухвалим пограбуванням банку. На острові Авалон було пограбовано відділення Mount Pearl bank (RBK). Але справа навіть не в самому факті, а у способі яким це було зроблено. Про це пише Vancouverok.

Коли співробітники відділення прийшли зранку працювати, вони навіть не зрозуміли, що сталося. Вибух? Землетрус? Обвалення будівлі? Злодії, які вирішили викрасти банкомат із готівкою, використали для цього важку техніку. Банда викрала з сусіднього будівництва два екскаватори. Ківшами тракторів вони розбили одну зі стін будівлі та відірвали банкомат. Потім перевантажили його до автівки і помчали. Дорогою автівка була також покинута – злочинці змінили транспорт.

Пограбування сталося за тиждень після того, як злодії «працювали» за тією ж схемою у банку в Карбонірі (містечко в Канаді, у провінції Ньюфаундленд – «Главком»). Ковшем екскаватора вони пробивали стіну та витягували банкомат. А у грудні інші грабіжники на екскаваторі обчистили RBC у Холіруді (містечко у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор – «Главком»), просто знісши фасад будівлі. Щоправда, їх майже одразу затримали. При цьому у всіх випадках, повідомляє поліція у пресрелізі, збитки від руйнування будівлі набагато вищі, ніж від втрати банкоматів із готівкою.

Нагадаємо, у центрі французького міста Ліон  сталося пограбування ювелірної крамниці. При цьому грабіжник використовував навантажувач для того, або розтрощити вітрину. 

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Теги: банда банк пограбування грабіжники поліція транспорт

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