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Нацбанк почав продавати 5 грн з унікальним дизайном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Нацбанк почав продавати 5 грн з унікальним дизайном
Пам'ятна монета присвячена самовідданій праці медичних працівників України
фото з відкритих джерел

Кожен громадянин може купити лише одну монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!»

Національний банк почав продавати пам'ятну монету 5 грн – по 257 грн за штуку. Вона була введена в обіг 26 липня 2024 року та присвячена медпрацівникам України. Про це йдеться на сайті НБУ.

«Пам'ятна монета присвячена самовідданій праці медичних працівників України, які під ворожими обстрілами і гулом сирен повітряної тривоги рятують тисячі життів як у тилу, так і на передовій. Ця монета є символом вдячності та поваги до тих, хто не шукає слави, але заслуговує на найвище визнання. Вона відображає незламний дух України, де кожен медик – це супергерой нашого часу!», – йдеться в повідомленні.

На реверсі монети в центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика, яка немов зцілює і тамує біль. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах.

Нацбанк почав продавати 5 грн з унікальним дизайном фото 1

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. Це незагоєна рана в серці кожного українця, яка постійно болить і кривавить. Угорі на дзеркальному тлі викарбувано напис УКРАЇНА, праворуч від напису малий Державний Герб України. Під бинтом унизу праворуч – номінал монети 5, графічний знак гривні та рік карбування монети 2024, унизу ліворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

Нацбанк почав продавати 5 грн з унікальним дизайном фото 2

Тираж – 50 тисяч монет.

Ліміт продукції на одного користувача становить 1 шт.

Називається вона «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!».

Матеріал карбування – нейзильбер (сплав міді, нікелю та цинку).

Гурт – рифлений.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету «Українська бавовна. БТР-4Е «Буцефал». Серія присвячена українській зброї та її творцям

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Теги: банк Нацбанк Національний банк Україна монета медик

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