Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Казахстан обмежив росіянам правила видачі банківських карток

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Казахстан обмежив росіянам правила видачі банківських карток
Казахстанські банківські картки
фото ілюстративне

Згідно з новими правилами, термін дії платіжних карток для росіян та інших нерезидентів Казахстану обмежений 12 місяцями

У Казахстані росіянам та іншим нерезидентам ускладнили умови оформлення казахстанських банківських карток. Про це повідомляє Orda.kz.

Повідомляється, що Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану затвердило нові правила для банків другого рівня та філій іноземних банків. Згідно з новими правилами, термін дії платіжних карток для росіян та інших нерезидентів обмежений 12 місяцями.

Обмеження не поширюється на:

  • картки, випущені для суб'єктів підприємництва;
  • картки дипломатичних працівників;
  • картки для інвесторів.

Крім скорочення терміну дії карток, регулятор запровадив обмеження на кількість карток, які можуть бути оформлені нерезидентами. Раніше ліміт становив до десяти карток на клієнта, але тепер кількість скорочено.

Також банки зобов’язані впровадити системи автоматичного виявлення підозрілих операцій, пов’язаних із легалізацією злочинних доходів та фінансуванням тероризму. Посилено вимоги до моніторингу операцій фізичних осіб, котрі мають понад п’ять банківських карток.

Нагадаємо, у 2022 році в сусідніх з Росією країнах різко зросла кількість виданих банківських карток через «картковий туризм» росіян після виходу з ринку Visa і Mastercard. Майже одразу після початку повномасштабної війни проти України з Росії пішли платіжні системи Visa та MasterCard. Карти, випущені у Росії, перестали працювати за кордоном, а карти, випущені за кордоном, перестали працювати у Росії. Єдиною працюючою картою в Росії стала карта «Мир». Спочатку вона працювала і в низці інших країн, проте пізніше деякі з них також відмовилися приймати російські карти. Серед них – Узбекистан, а також деякі банки Киргизстану та Туреччини.

Після виходу Visa та MasterCard росіяни почали оформлювати карти банків найближчих країн. Одним із популярних напрямів «карткового туризму» став Казахстан. Там для отримання банківської картки, крім місцевої сім-картки, потрібен лише індивідуальний ідентифікаційний номер (ІПН).

Додамо, що на початку 2025 року Казахстан припинив оформлення індивідуального ідентифікаційного номера для іноземних громадян через свої дипломатичні представництва, необхідний для відкриття банківських рахунків та випуску карток у казахстанських банках.

Тепер отримання цього номера можливе лише за особистого звернення до центрів обслуговування населення на території Казахстану.

Нагадаємо, що австралійські науковці відкрили новий вид найотруйнішого павука у світі  – сіднейського лійкопавутинного павука. 

Читайте також:

Теги: правила обмеження ліміт Казахстан росіяни банк карткові перекази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський назвав, що примусить Путіна підписати мир
Володимир Зеленський пояснив, як примусити Росію до миру
9 сiчня, 15:59
Посол Оксана Драмарецька зробила заяву про російських шпигунів у Мексиці
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
8 сiчня, 13:38
Aфіни змінили правила короткострокової оренди житла
Популярна туристична столиця ввела жорстке обмеження на оренду житла
4 сiчня, 03:01
У соцмережах Карина Жосан спілкується переважно російською мовою
Міс Україна Всесвіт зустріла Новий рік в компанії росіян
2 сiчня, 19:08
Діти цього року розпочнуть нове покоління людства
Зумери вже в минулому: 2025 року народжуватимуться діти покоління Beta
30 грудня, 2024, 13:01
Авіакатастрофа в Казахстані: стало відомо, завдяки кому багато пасажирів залишилися живими
Авіакатастрофа в Казахстані: стало відомо, завдяки кому багато пасажирів залишилися живими
26 грудня, 2024, 00:33
Зловмисники ошукали 24 людей на близько 3 млн грн
Шахраї виманили майже 3 млн грн, видаючи себе за працівників банку: яке покарання отримали
24 грудня, 2024, 19:51
Українці зможуть перебувати у якості біженців у Швеції, проте за іншими правилами
Швеція вводить жорсткі правила для біженців. Як тепер отримати притулок
19 грудня, 2024, 03:02
Асоціація українських банків організувала зустріч із топменеджментом провідних банків та фінансових компаній України
Обмеження карткових переказів: ще понад 20 банків приєдналися до меморандуму
18 грудня, 2024, 23:26

Соціум

Китай зробив рис суттєво смачнішим
Китай зробив рис суттєво смачнішим
Казахстан обмежив росіянам правила видачі банківських карток
Казахстан обмежив росіянам правила видачі банківських карток
В Австралії вчені виявили новий вид найотруйнішого павука у світі
В Австралії вчені виявили новий вид найотруйнішого павука у світі
«TikTok-біженці». На тлі можливої заборони американці качають інший китайський застосунок
«TikTok-біженці». На тлі можливої заборони американці качають інший китайський застосунок
РФ засудила сімох українських полонених за участь у бойових діях на Курщині
РФ засудила сімох українських полонених за участь у бойових діях на Курщині
Нічна масована атака на РФ: куди поцілили дрони
Нічна масована атака на РФ: куди поцілили дрони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
50K
Новий поворот у справі Крупи. З’явився перший фейковий інвалід
19K
Титулована веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, втекла до Росії
8466
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8283
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку

Новини

Щомісячне промислове виробництво яєць досягло рівня довоєнного періоду
Сьогодні, 02:31
У Львові затримано студента, який жорстоко вбив пенсіонерку
Сьогодні, 01:54
Сили оборони спростували інформацію про прорив окупантами кордону на Сумщині
Сьогодні, 00:35
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
На яких напрямках ворог найбільше засилає диверсантів? Відповідь ДПСУ
Вчора, 23:35
Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Вчора, 05:11

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua