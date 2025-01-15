Казахстан обмежив росіянам правила видачі банківських карток

Згідно з новими правилами, термін дії платіжних карток для росіян та інших нерезидентів Казахстану обмежений 12 місяцями

У Казахстані росіянам та іншим нерезидентам ускладнили умови оформлення казахстанських банківських карток. Про це повідомляє Orda.kz.



Повідомляється, що Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану затвердило нові правила для банків другого рівня та філій іноземних банків. Згідно з новими правилами, термін дії платіжних карток для росіян та інших нерезидентів обмежений 12 місяцями.

Обмеження не поширюється на:

картки, випущені для суб'єктів підприємництва;

картки дипломатичних працівників;

картки для інвесторів.

Крім скорочення терміну дії карток, регулятор запровадив обмеження на кількість карток, які можуть бути оформлені нерезидентами. Раніше ліміт становив до десяти карток на клієнта, але тепер кількість скорочено.

Також банки зобов’язані впровадити системи автоматичного виявлення підозрілих операцій, пов’язаних із легалізацією злочинних доходів та фінансуванням тероризму. Посилено вимоги до моніторингу операцій фізичних осіб, котрі мають понад п’ять банківських карток.

Нагадаємо, у 2022 році в сусідніх з Росією країнах різко зросла кількість виданих банківських карток через «картковий туризм» росіян після виходу з ринку Visa і Mastercard. Майже одразу після початку повномасштабної війни проти України з Росії пішли платіжні системи Visa та MasterCard. Карти, випущені у Росії, перестали працювати за кордоном, а карти, випущені за кордоном, перестали працювати у Росії. Єдиною працюючою картою в Росії стала карта «Мир». Спочатку вона працювала і в низці інших країн, проте пізніше деякі з них також відмовилися приймати російські карти. Серед них – Узбекистан, а також деякі банки Киргизстану та Туреччини.

Після виходу Visa та MasterCard росіяни почали оформлювати карти банків найближчих країн. Одним із популярних напрямів «карткового туризму» став Казахстан. Там для отримання банківської картки, крім місцевої сім-картки, потрібен лише індивідуальний ідентифікаційний номер (ІПН).

Додамо, що на початку 2025 року Казахстан припинив оформлення індивідуального ідентифікаційного номера для іноземних громадян через свої дипломатичні представництва, необхідний для відкриття банківських рахунків та випуску карток у казахстанських банках.

Тепер отримання цього номера можливе лише за особистого звернення до центрів обслуговування населення на території Казахстану.

Нагадаємо, що австралійські науковці відкрили новий вид найотруйнішого павука у світі – сіднейського лійкопавутинного павука.