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Затримано директора департаменту одного із найбільших банків України, який «донатив» на армію РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Затримано директора департаменту одного із найбільших банків України, який «донатив» на армію РФ
фото: СБУ

Директор департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України регулярно перераховував свої гроші на потреби окупантів

Служба безпеки затримала у Києві високопосадовця, який причетний до фінансування війни РФ проти України. За матеріалами справи, ним виявився директор департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

«Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. У подальшому через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його «донатів», – йдеться в повідомленні.

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Затримано директора департаменту одного із найбільших банків України, який «донатив» на армію РФ фото 2
Затримано директора департаменту одного із найбільших банків України, який «донатив» на армію РФ фото 3
Затримано директора департаменту одного із найбільших банків України, який «донатив» на армію РФ фото 4

Зазначається, що інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Telegram-каналах.

Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів.

Посадовець вже отримав підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці в Києві затримали колаборанта, який допомагав росіянам будувати «зуби дракона» на окупованій території України. Тепер йому загрожує в’язниця.

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Теги: державна зрада СБУ банк гроші слідство фінансування Telegram

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