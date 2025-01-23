НБУ вкотре підвищив облікову ставку через зростання інфляції

За оцінками НБУ, прискорення інфляції тривало й у січні. Також посилювався фундаментальний ціновий тиск

Підвищення облікової ставки допоможе забезпечити належний захист гривневих заощаджень від інфляції – НБУ

Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних. Ставка підвищиться з 24 січня цього року. Про це повідомила пресслужба НБУ 23 січня.

Як заявили в Нацбанку, рішення щодо підвищення облікової ставки спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

Регулятор нагадав, що у грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12% р/р, що перевищило жовтневий прогноз НБУ, насамперед через дію тимчасових чинників (зокрема гірші минулорічні врожаї).

За оцінками НБУ, прискорення інфляції тривало й у січні. Також посилювався фундаментальний ціновий тиск.

«Підвищення облікової ставки допоможе забезпечити належний захист гривневих заощаджень від інфляції та підтримати інтерес населення до гривневих активів. Це сприятиме зниженню тиску на валютний ринок та ціни», – зауважили в НБУ.

Оновлений макропрогноз передбачає подальше підвищення облікової ставки для стримування інфляції, додав регулятор.

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності шляхом активнішого кредитування.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Національний банк України підвищив облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5% річних. Рішення було ухвалено задля утримання інфляції під контролем, щоб поступово сповільнити інфляцію до цілі 5%.

Як відомо, в червні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Метою такого підвищення облікової ставки є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

До слова, голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що на кінець 2025 року золотовалютні резерви України можуть досягти $41 млрд.

Також у грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні зріс. На ситуацію вплинуло зростання бюджетних витрат та операції бізнесу наприкінці року. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за січень 2025 року