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У Сирії вперше жінка стала головою Центробанку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Сирії вперше жінка стала головою Центробанку
Майсаа Сабрін має ступінь магістра в галузі бухгалтерського обліку
фото: Al Arabia

Майсаа Сабрін очолила Центробанк Сирії

Нова адміністрація Сирії оголосила про призначення Майсаа Сабрін на посаду керівниці Центрального банку. Вона стала першою жінкою, яка обійняла цю посаду за всю історію установи. Про це повідомляє Al Arabia.

Перед цим призначенням Сабрін займала кілька високих посад у Центральному банку, зокрема була першою заступницею губернатора та директоркою з нагляду. Вона також керувала Департаментом офісного нагляду.

Окрім роботи в Центральному банку, з 2018 року Сабрін є членкинею Ради директорів Дамаської біржі цінних паперів, де представляє Центральний банк. Вона має ступінь магістра у сфері бухгалтерського обліку.

Призначення Сабрін відбулося на тлі закликів до більшого залучення жінок до складу нового уряду Сирії. Раніше першою жінкою на офіційній посаді в новій адміністрації стала Аїша аль-Дібас, призначена керівницею Управління у справах жінок.

До слова, понад 25 тис. громадян Сирії повернулися додому з Туреччини після повалення режиму Башара Асада повстанцями ісламістського угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам».

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Теги: Сирія банк гроші жінка

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