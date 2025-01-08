Українські банки у 2024 році наростили прибуток на 12%

Загальний прибуток українських банків до сплати податків склав 175,6 млрд грн

За 11 місяців 2024 року українські банки заплатять 44,52 млрд грн податку на прибуток. Це вже в 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє «Опендатабот».

За даними Національного банку України, 62 українські банки за неповний 2024 рік мають сплатити понад 44,5 млрд грн податку на прибуток. Варто зазначити, що торік податок для банків так само було збільшено в останньому кварталі.

Найбільшу наразі суму податків за рік банки сплатили у листопаді: 7,05 млрд грн. Більша частина з них – 4,47 млрд грн, або 63% – припадає на банки з іноземним капіталом.

Загалом прибуток банків до сплати податків склав 175,6 млрд грн. Це на 12% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Прибутки та податки банків в Україні фото: «Опендатабот»

Крім того, 11 банків зазнали збитків на 388 млн грн. Наразі 18% українських банків є збитковими.

Як повідомлялося, за дев'ять місяців 2024 року 62 українські банки після сплати податків отримали 117,63 млрд грн прибутку. Навіть попри податок, який цьогоріч виріс із 18% до 25%, це на 7% більше, аніж торік: 109,85 млрд грн.

Нагадаємо, українські банки у 2024 році подали майже 68 тис. позовів до боржників. Це на чверть менше за показники 2023 року. До порівняння, 85 тис. таких позовів було зафіксовано у 2021 році. А пік звернень банків до суду припав на 2023 рік – понад 91 тис.

До слова, 10 грудня найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Відповідно до угоди, мінімальний ліміт переказів встановлено на рівні 50 тис. гривень на місяць. Обмеження охоплюють усі перекази, включаючи ті, що здійснюються через IBAN.