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    Економіка та фінанси

    Із 1 січня зміняться умови продажу та купівлі квартир: на що звернути увагу

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    З прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об'єктів житлової нерухомості протягом року, продавець сплатить не 5%, а 18% - Із 1 січня зміняться умови продажу та купівлі квартир: на що звернути увагу
    З прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об'єктів житлової нерухомості протягом року, продавець сплатить не 5%, а 18%
    фото з відкритих джерел

    Із Нового року запрацюють нові правила оподаткування операцій з нерухомістю

    Відповідно до закону про внесення змін до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року запрацюють нові правила оподаткування операцій з нерухомістю. Що чекає на продавців будинків та квартир у новому році, пише «Апостроф».

    Податки з продажу нерухомості

    Спочатку розберемося, як угоди з нерухомістю оподатковуються зараз.

    У разі, якщо платник податків уперше протягом року продав об'єкт житлової нерухомості, він звільняється від ПДФО. Водночас покупець та продавець зобов'язані сплатити по 1% від ціни об'єкта, яка зазначена у договорі купівлі-продажу, до Пенсійного фонду та держмита.

    З другої та всіх наступних угод продавець повинен сплатити ПДФО у розмірі 5% та по 1% до Пенсійного фонду та держмита.

    У разі якщо платник податків продає житло, яке він придбав менш ніж три роки тому, він також зобов'язаний сплатити 5% від суми угоди. Винятком є майно, отримане у спадок.

    Продаж комерційної нерухомості, до якої відносяться офісні приміщення, паркомісця та апартаменти, оподатковується за ставкою 5% навіть за першого продажу за рік.

    Також з доходів, що оподатковуються ПДФО за ставкою вище за нульову, стягується військовий збір у розмірі 1,5%.

    Що зміниться для продавців нерухомості у 2022 році

    З прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об'єктів житлової нерухомості протягом року, продавець тепер має сплатити не 5%, а 18%.

    Другий продаж житла за рік, як і раніше, оподатковується за ставкою 5%, а перший – звільняється від оподаткування.

    Також ставка 18% застосовується при другому та кожному наступному продажу комерційної нерухомості за рік і першому та кожному наступному продажу житла, що перебуває у володінні продавця менш ніж три роки. Останнє, як і раніше, не стосується нерухомості, отриманої у спадок.

    Варто зазначити, що оподатковується саме прибуток, тобто різниця між отриманою від покупця сумою та сумою, витраченою на придбання житла.

    Нагадаємо, стало відомо, наскільки подорожчає заміська нерухомість у 2022: прогноз експертів.

    Також влада готує українцям новий податок на нерухомість: кому доведеться заплатити.

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    Теги: податки ціни житло майно
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    Із 1 січня зміняться умови продажу та купівлі квартир: на що звернути увагу