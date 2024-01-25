Які регіони України зібрали найменше податку на нерухомість – статистика

Податок на житлову нерухомість було запроваджено у грудні 2014 року

Обсяг надходжень до місцевих бюджетів міг би бути більш ефективним, якби не проблеми чинної системи оподаткування

Прифронтові області України торік зібрали найменше податку на нерухомість. Зокрема, йдеться про Луганську, Херсонську, Донецьку та Запорізьку області. Про це йдеться у матеріалі liga.net.

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Як Київ та області сплатили податок на нерухомість

Згідно із даними Державної податкової служби, Луганська область зібрала 0,04 млн грн податку, Херсонська – 0,29 млн грн, Донецька – 0,87 млн грн та Запорізька – 2,31 млн грн.

Водночас на першому місці опинилась не столиця, а Львівська область. Там вдалось зібрати торік 196,88 млн грн податку на нерухомість. На другому місці – Київщина, на третьому – Київ, де вдалось зібрати 153,28 та 128,28 млн грн податку відповідно.

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Замикають п'ятірку лідерів Дніпропетровська та Одеська області. Там громадяни заплатили 82,82 та 63,78 млн грн податку.

Експерти наполягають, що цей збір не забезпечує достатнього обсягу надходжень до місцевих бюджетів і міг би бути більш ефективним, якби не проблеми чинної системи оподаткування.

Очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі виданню заявив, що цей податок «напевно один з найменш ефективних».

«Основна проблема – в ефективності адміністрування. Причинами такого стану є низький рівень співпраці органів місцевого самоврядування та податкової, а також недостатня робота місцевих громад з інвентаризації обʼєктів оподаткування», – прокоментував Гетманцев.

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За його словами, справляння податку, з огляду на площу об’єкта, а не на його вартість, є несправедливим.

Отже, серед стримувальних факторів ефективного оподаткування:

несформований в повному обсязі Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

відсутній інститут оцінки майна та орган, на який покладені такі функції;

немає методики проведення такої оцінки та чітких нормативів.

Яка нерухомість підлягає оподаткуванню

Податок на житлову нерухомість було запроваджено змінами до Податкового кодексу (Закон 71-VIII), які були розроблені урядом Арсенія Яценюка і затверджені Радою у грудні 2014 року. Тоді він подавався як один з «податків на розкіш». Таким чином уряд давав місцевим органам влади інструмент для наповнення бюджетів розвитку. Відповідно, саме муніципалітети мали б бути зацікавлені встановлювати й адмініструвати цей податок.

Оподаткуванню підлягають квартири площею від 60 квадратних метрів та будинки площею від 120 квадратних метрів, які належать одному власнику. Ставка податку встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об'єктів і їх розташування. Вона встановлюється у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. І не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за квадратний метр.

Особа має платити податок, якщо має понаднормові метри житла. Наприклад, за квартиру площею 70 квадратів потрібно буде сплатити податок за надлишкові десять метрів. Розрахувати суму податку можна в офіційному калькуляторі – ввести всі потрібні дані, зокрема ставку податку. Система дозволяє додати відразу кілька об'єктів нерухомості та зберегти їх.

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Якщо у людини є право власності на об'єкт нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 (для будинку), сума податку збільшується на 25 000 грн на рік.

Раніше повідомлялось, що Кабмін затвердив механізм розподілу додаткових 33,4 млрд грн для громад.