Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Які регіони України зібрали найменше податку на нерухомість – статистика

Христина Петренко
glavcom.ua
Які регіони України зібрали найменше податку на нерухомість – статистика
Податок на житлову нерухомість було запроваджено у грудні 2014 року
фото ілюстративне

Обсяг надходжень до місцевих бюджетів міг би бути більш ефективним, якби не проблеми чинної системи оподаткування

Прифронтові області України торік зібрали найменше податку на нерухомість. Зокрема, йдеться про Луганську, Херсонську, Донецьку та Запорізьку області. Про це йдеться у матеріалі liga.net.

Як Київ та області сплатили податок на нерухомість

Згідно із даними Державної податкової служби, Луганська область зібрала 0,04 млн грн податку, Херсонська – 0,29 млн грн, Донецька – 0,87 млн грн та Запорізька – 2,31 млн грн.

Водночас на першому місці опинилась не столиця, а Львівська область. Там вдалось зібрати торік 196,88 млн грн податку на нерухомість. На  другому місці – Київщина, на третьому – Київ, де вдалось зібрати 153,28 та 128,28 млн грн податку відповідно.

Замикають п'ятірку лідерів Дніпропетровська та Одеська області. Там громадяни заплатили 82,82 та 63,78 млн грн податку.

Які регіони України зібрали найменше податку на нерухомість – статистика фото 1

Експерти наполягають, що цей збір не забезпечує достатнього обсягу надходжень до місцевих бюджетів і міг би бути більш ефективним, якби не проблеми чинної системи оподаткування.

Очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі виданню заявив, що цей податок «напевно один з найменш ефективних». 

«Основна проблема – в ефективності адміністрування. Причинами такого стану є низький рівень співпраці органів місцевого самоврядування та податкової, а також недостатня робота місцевих громад з інвентаризації обʼєктів оподаткування», – прокоментував Гетманцев.

За його словами, справляння податку, з огляду на площу об’єкта, а не на його вартість, є несправедливим.

Отже, серед стримувальних факторів ефективного оподаткування:

  • несформований в повному обсязі Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
  • відсутній інститут оцінки майна та орган, на який покладені такі функції;
  • немає методики проведення такої оцінки та чітких нормативів.

Яка нерухомість підлягає оподаткуванню

Податок на житлову нерухомість було запроваджено змінами до Податкового кодексу (Закон 71-VIII), які були розроблені урядом Арсенія Яценюка і затверджені Радою у грудні 2014 року. Тоді він подавався як один з «податків на розкіш». Таким чином уряд давав місцевим органам влади інструмент для наповнення бюджетів розвитку. Відповідно, саме муніципалітети мали б бути зацікавлені встановлювати й адмініструвати цей податок.

Оподаткуванню підлягають квартири площею від 60 квадратних метрів та будинки площею від 120 квадратних метрів, які належать одному власнику. Ставка податку встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об'єктів і їх розташування. Вона встановлюється у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. І не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за квадратний метр.

Особа має платити податок, якщо має понаднормові метри житла. Наприклад, за квартиру площею 70 квадратів потрібно буде сплатити податок за надлишкові десять метрів. Розрахувати суму податку можна в офіційному калькуляторі – ввести всі потрібні дані, зокрема ставку податку. Система дозволяє додати відразу кілька об'єктів нерухомості та зберегти їх.

Якщо у людини є право власності на об'єкт нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 (для будинку), сума податку збільшується на 25 000 грн на рік.

Раніше повідомлялось, що Кабмін затвердив механізм розподілу додаткових 33,4 млрд грн для громад.

Читайте також:

Теги: податки Данило Гетманцев майно нерухомість Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прийняття під тиском міжнародних фінансових організацій того чи іншого нормативного акту вимагає більшої співпраці з тими, хто ці документи буде виконувати
Національна стратегія доходів: чому це не буде реалізовано на практиці
12 сiчня, 13:42
Міністр Камишін оприлюднив список нових членів наглядової ради концерну
Уряд затвердив новий склад наглядової ради «Укроборонпрому»
29 грудня, 2023, 21:55
Зеленський підписав два законопроєкти, які дозволять звільнити від оподаткування окремі товари оборонного призначення
Зеленський спростив імпорт засобів радіолокаційної боротьби
10 сiчня, 19:26
Військовий вважає, що з людьми потрібно комунікувати
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
6 сiчня, 21:20
Ігор Гринкевич (у білій футболці) та військові
Стало відомо, які активи зареєстровані за Гринкевичами та їх спільниками: дані від АРМА
11 сiчня, 19:40
Президент нагадав, що зарплата одного військового – це податки від 6-8 українців, які працюють
Зеленський заявив, що всі чоловіки повинні або працювати, або воювати
17 сiчня, 17:53
Доходи Росії у 2023 році від продажу нафти та газу становили 8,82 трлн рублів
Гетманцев розповів, скільки ще років РФ зможе підтримувати війну
13 сiчня, 11:17
Кабмін уже запустив так званий селф-скринінг українського законодавства на відповідність до європейського
Шмигаль розповів, скільки додаткових рекомендацій ЄС виконала Україна
19 сiчня, 21:19
Мережко: «Треба створювати додаткові можливості, щоб при зміні життєвої ситуації людина, яка пропрацювала за кордоном 10-20 років, в якийсь час захотіла повернутися»
Соратник президента назвав справжню мету запровадження множинного громадянства
Вчора, 19:11

Економіка

Розкрадання на закупівлі снарядів. До бюджету повернули 1,5 млрд грн
Розкрадання на закупівлі снарядів. До бюджету повернули 1,5 млрд грн
Які регіони України зібрали найменше податку на нерухомість – статистика
Які регіони України зібрали найменше податку на нерухомість – статистика
Які місцеві бюджети отримують найбільше коштів від «Нафтогазу» (графік)
Які місцеві бюджети отримують найбільше коштів від «Нафтогазу» (графік)
Міноборони пояснило, хто контролюватиме закупівлі для війська
Міноборони пояснило, хто контролюватиме закупівлі для війська
Уряд змінить програму пільгового кредитування «5-7-9». Хто отримуватиме гроші
Уряд змінить програму пільгового кредитування «5-7-9». Хто отримуватиме гроші
Україна за 34 млн грн відремонтує табір для полонених окупантів
Україна за 34 млн грн відремонтує табір для полонених окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
13K
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
7741
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
7725
Чому Бог допускає страждання України?
7666
Воювати свідкам Єгови чи ні? Суд ухвалив сенсаційне рішення
7437
Прем'єр-міністр Шмигаль йде під суд. Що відомо про справу?

Новини

Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 07:13
Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
Сьогодні, 04:50
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua