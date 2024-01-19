Податок 18% на банківські перекази: Гетманцев поставив крапку у обговореннях

Нардеп назвав податок «черговою маячнею чергового божевільного псевдоексперта»

Податок на фінансові перекази українців у розмірі 18% – черговий міф, який з’явився в мережі після оприлюднення Національної стратегії доходів до 2030 року. Про це заявив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню «Новини.live».

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За словами нардепа, так зване нововведення для фізичних осіб про податок на пересилання будь-яких коштів з рахунку на рахунок є «черговою маячнею чергового божевільного псевдоексперта на теренах соцмереж». Деякий час в інтернеті активно обговорюють можливість запровадження ставки 18% на фінансові операції.

Ця інформація завірусилася після оприлюднення у грудні 2023 року стратегічного плану податківців. Він передбачає чимало змін для підприємців, зокрема, контролюючому органу нададуть доступ до банківської інформації українців, тобто він зможе посилити контроль за доходами і витратами фізичних осіб.

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Данило Гетманцев назвав розповсюдження фейку про 18% «провокацією», яку здійснила «людина в гонитві за лайками та репостами». Він додав, що українці, які здатні мислити критично та знайомі з фінансами, легко зрозуміють, що такий податок з переказів «вб'є економіку».

Як раніше повідомлялося, нова Національна стратегія доходів України не містить норм щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Міністерство фінансів наголосилл, що в тексті відсутні слова про «будь-які надходження на картку фізособи». «Фраза про вимоги щодо «оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності» відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві», – йдеться у повідомлені.