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Підвищити податки та військовий збір: «слуга» Підласа знайшла спосіб забезпечити мобілізацію

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Підвищити податки та військовий збір: «слуга» Підласа знайшла спосіб забезпечити мобілізацію
Харчування бійців, мінімальні побутові видатки, екіпірування, вартість форми та персональної зброї, а також підготовка військових до бойових дій потребують чималих коштів
фото: glavcom.ua

«Якщо ви заробляєте від 20 тис. грн, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%», – голова комітету ВР з питань бюджету

В Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш. Про це вона заявила в етері телемаратону.

Харчування бійців, мінімальні побутові видатки, екіпірування, вартість форми та персональної зброї, а також підготовка військових до бойових дій потребують чималих коштів.

«Лише на забезпечення військових без військової техніки потрібно понад 300 млрд грн додаткових видатків. І, на жаль, наразі цього ресурсу в нашому бюджеті немає, тому що всі наші доходи, внутрішні доходи, податки, митниця, розміщення облігацій внутрішньої державної позики, доходи від приватизації тощо, ми спрямовуємо на потреби оборони у повному обсязі. Лише ті податкові надходження, які заходять до місцевих бюджетів, не спрямовуються на потреби оборони, – зауважила Підласа. 

Тож, у разі значного збільшення кількості військовослужбовців держбюджет потребуватиме додаткового фінансового ресурсу, який не закладений у дохідну його частину. Зокрема, варіантів, де брати гроші на забезпечення захисників, наразі небагато і вони всі обговорюються і у Кабміні, і у Верховній Раді.

«Тут можемо говорити про переспрямування коштів з місцевих бюджетів до державного. Ми можемо говорити про підвищення податків. Ви знаєте, що два бюджетоутворювальні податки, які є найбільшими джерелами доходу держбюджету, це ПДВ як імпортне, так і на вироблені всередині країни товари, та податки на доходи фізичних осіб, які містять військовий збір. Всі ці податки та один збір є фактично податками, які платять українці, споживачі товарів і працівники підприємств», – сказала нардепка.

На її думку, тут варто говорити про прогресивні ставки, тобто якщо людина заробляє найменше, вона не повинна платити більше навіть зараз, на відмінну від тих, хто отримує умовно 20 тис. грн доходу і більше. «Якщо це новий айфон, який 60-70 тис. грн, то він може оподатковуватись додатковим митом. Якщо ви заробляєте від 20 тис. грн, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. І це би допомагало утримувати наше військо», – наголосила Підласа.

Крім того, за словами нардепки, у межах пошуку додаткових джерел фінансування мобілізованих можна подумати і про податок на розкіш, оскільки в Україну продовжують завозити дорогу техніку та автівки.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ ширилася інформація про те, що в Офісі президента пропонують бронювати від армії чоловіків, які отримують високі зарплати, а значить – сплачують більше податків. Однак спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що такого пункту у новому законопроєкті про мобілізацію немає.

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Теги: Кабмін Верховна Рада податки гроші фінансування Роксолана Підласа

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