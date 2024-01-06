Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
Військовий вважає, що з людьми потрібно комунікувати
фото: скріншот із відео

Дмитро Андрющенко закликав не кидати людей без досвіду в окоп

Якщо ви хочете, щоб люди від вас не бігали – розмовляйте з ними і визначайте фах відповідно до їх навичок, а не кидайте без досвіду в окоп на фронт. Із таким закликом офіцер управління 12 бригади «Азов» Нацгвардії України Дмитро Андрющенко звернувся до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Генштабу. В інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській він розповів, що тоді, на його думку, люди не будуть так уникати мобілізації.

«Якщо ви хочете, щоб люди від вас не бігали, пояснюйте людям, що ви хочете до них донести. Робіть заяви, в тому числі суспільні, пишіть про це в своїх телеграм-каналах, на офіційних сайтах. Пояснюйте, що це не означає, що ви схопите людину і відразу її голу, босу закинете в окоп. Якщо ви хочете, щоб наша армія професійно, а головне якісно виконувала свої бойові завдання, ви повинні людині пояснити, підготовити її, спитати, де вона себе бачить, все це скомпонувати і тільки потім надати їй кваліфіковану військову професію згідно її навичок», – розповів Дмитро Андрющенко.

За його словами, дуже важливо відчувати, ким людина хоче бути – артилеристом, піхотинцем, снайпером, мінометником.

«Бо якщо людина каже, що не вміє підтягуватися, бігати, а ви одягнете на неї бронік, вона пробіжить сто метрів і «здохне». Але може зламати будь-яку систему, заглушити дрон. То, звісно, краще взяти цю людину в штаб батальйону або підрозділ, який займається радіоелектронною боротьбою», – каже Дмитро Андрющенко.

Військовий вважає, що з людьми потрібно комунікувати, а якщо цього не відбувається, то це недопрацювання офіцерів, які відповідальні за роботу з особовим складом, за морально-психологічне забезпечення.

«Не треба людей залякувати або кидати їх без досвіду в окоп. Розмовляйте, тренуйте, готуйте і тоді ви будете мати якісний особовий склад», – розповів Дмитро Андрющенко.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.

Читайте також: Бронь від мобілізація для багатих. Чому це дуже погана ідея
Теги: Кабмін армія мобілізація фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимошенко заявила, що вимагатимемо вилучення пунктів, які передбачають кримінальну відповідальність за неявку до військкомату
Закон про мобілізацію: Тимошенко розповіла, які пункти слід вилучити
Сьогодні, 16:30
У новому законопроєкті про мобілізацію немає пункту про бронь від служби в армії для чоловіків із високими зарплатами
За сплату податків бронюватимуть від мобілізації? Стефанчук зробив заяву
Сьогодні, 10:11
Стрийський міськрайонний суд виніс суворий вирок ухилянту
Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд
Сьогодні, 18:56

Події в Україні

Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину
Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину
Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні
Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні
Єпархія покарала священника з Черкащини після звинувачень у чаклунстві
Єпархія покарала священника з Черкащини після звинувачень у чаклунстві
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий, серед постраждалих діти
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий, серед постраждалих діти
Данські ЗМІ повідомили тривожну новину про передачу Україні F-16: Повітряні сили відреагували
Данські ЗМІ повідомили тривожну новину про передачу Україні F-16: Повітряні сили відреагували
Ракета, якою РФ вдарила по Харкову, могла бути з КНДР – прокуратура
Ракета, якою РФ вдарила по Харкову, могла бути з КНДР – прокуратура

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
24K
Удар по аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
17K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
17K
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
13K
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)

Новини

Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Сьогодні, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Вчора, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Вчора, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua