Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію

Дмитро Андрющенко закликав не кидати людей без досвіду в окоп

Якщо ви хочете, щоб люди від вас не бігали – розмовляйте з ними і визначайте фах відповідно до їх навичок, а не кидайте без досвіду в окоп на фронт. Із таким закликом офіцер управління 12 бригади «Азов» Нацгвардії України Дмитро Андрющенко звернувся до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Генштабу. В інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській він розповів, що тоді, на його думку, люди не будуть так уникати мобілізації.

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«Якщо ви хочете, щоб люди від вас не бігали, пояснюйте людям, що ви хочете до них донести. Робіть заяви, в тому числі суспільні, пишіть про це в своїх телеграм-каналах, на офіційних сайтах. Пояснюйте, що це не означає, що ви схопите людину і відразу її голу, босу закинете в окоп. Якщо ви хочете, щоб наша армія професійно, а головне якісно виконувала свої бойові завдання, ви повинні людині пояснити, підготовити її, спитати, де вона себе бачить, все це скомпонувати і тільки потім надати їй кваліфіковану військову професію згідно її навичок», – розповів Дмитро Андрющенко.

За його словами, дуже важливо відчувати, ким людина хоче бути – артилеристом, піхотинцем, снайпером, мінометником.

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«Бо якщо людина каже, що не вміє підтягуватися, бігати, а ви одягнете на неї бронік, вона пробіжить сто метрів і «здохне». Але може зламати будь-яку систему, заглушити дрон. То, звісно, краще взяти цю людину в штаб батальйону або підрозділ, який займається радіоелектронною боротьбою», – каже Дмитро Андрющенко.

Військовий вважає, що з людьми потрібно комунікувати, а якщо цього не відбувається, то це недопрацювання офіцерів, які відповідальні за роботу з особовим складом, за морально-психологічне забезпечення.

«Не треба людей залякувати або кидати їх без досвіду в окоп. Розмовляйте, тренуйте, готуйте і тоді ви будете мати якісний особовий склад», – розповів Дмитро Андрющенко.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

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Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.