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Соратник президента назвав справжню мету запровадження множинного громадянства

Катерина Іванова
glavcom.ua
Соратник президента назвав справжню мету запровадження множинного громадянства
Мережко: «Треба створювати додаткові можливості, щоб при зміні життєвої ситуації людина, яка пропрацювала за кордоном 10-20 років, в якийсь час захотіла повернутися»
фото з відкритих джерел

Мережко: «Треба створювати додаткові можливості, щоб українці захотіли повернутися»

Раніше президент Володимир Зеленський закликав українських громадян у важкий час для країни повертатися з-за кордону додому, чи не дає цей законопроєкт сигнал, що можна брати громадянство інших держав, адже Батьківщина вас все одно не забуде? Відповідь на це питання в інтерв'ю «Главкому» надав голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«Тут є психологічний бік: нам не варто ставити людину перед такою жорсткою альтернативою «або-або», бо не можна діяти тільки негативними стимулами. Навпаки треба створювати додаткові можливості, щоб при зміні життєвої ситуації людина, яка пропрацювала за кордоном 10-20 років, в якийсь час захотіла повернутися. Я повністю погоджуюсь з президентом – треба зробити все, щоб люди повернулись. Але треба мати і «план Б»: якщо людина не хоче або не може цього зробити прямо зараз, то нехай у неї буде можливість зробити це за якийсь час», – наголосив політик.

Олександр Мережко погоджується, що треба боротися за повернення більшості людей найскоріше, аби вони відбудовували економіку. На його думку, цей законопроєкт став актуальним саме зараз, тому що актуалізувалася демографічна проблема.

«Мені здається, це питання зараз загострилося через те, що виїхало близько 8 млн людей. Кожен закон вирішує якусь соціальну проблему, і зараз ця проблема – демографічна, тому логічно намагатися вирішувати її заздалегідь», – зауважив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики.

Соратник президента також додав, що цей законопроєкт є лише одним з елементів комплексного підходу до вирішення демографічної проблеми.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з'явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський.

Раніше глава Державної міграційної служби Наталія Науменко пояснила, як сплачувати податки та проходити військову службу.

Читайте також: Множинне громадянство: чому зараз і кому давати? Пояснює соратник президента
Теги: Батьківщина податки закон українці Володимир Зеленський президент громадянство Олександр Мережко

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