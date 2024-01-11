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Стало відомо, які активи зареєстровані за Гринкевичами та їх спільниками: дані від АРМА

Катерина Іванова
glavcom.ua
Стало відомо, які активи зареєстровані за Гринкевичами та їх спільниками: дані від АРМА
Ігор Гринкевич (у білій футболці) та військові
фото: Facebook / Благодійний фонд HOPE.UA

Житло, земельні ділянки, автомобілі, зброя і навіть майнові права інтелектуальної власності – все це було виявлено Агентством з розшуку активів

На виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю. Про це повідомляється на сайті АРМА.

Службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю й ряду інших бізнес-субʼєктів діяли за попередньою змовою зі службовими особами Міноборони. Під час дії воєнного стану вони зловживали службовим становищем та укладали із зазначеним органом влади договори про поставку товарів для потреб ЗСУ (засобів індивідуального захисту та продуктів харчування) зі 100% передоплатою, але без наміру їх повного та належного виконання. 

Таким чином, Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводились на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – переказувались на рахунки турецьких виробників одягу у Турецькій Республіці.

Працівники Управління виявлення та розшуку АРМА зібрали та проаналізували інформацію щодо бенефіціарних власників та підконтрольних осіб, а також щодо наявності у їх власності активів. Агентство виявило та розшукало наступні українські активи фігурантів: 

  • житлова нерухомість – 17 (зокрема, 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; 1 львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; 1 львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та 2 квартири у власності Софії Морозюк);
  • нежитлова нерухомість – 7 (зокрема, нежитлове приміщення на вул. Саксаганського у центрі столиці);
  • земельні ділянки – 18 (зокрема значні ділянки у Литвинівській с/раді Вишгородського району Київської області, що належать Ігорю Гринкевичу та його сину Роману Гринкевичу);
  • автомобілі преміумкласу – 9;
  • частки в статутному капіталі – 14 731 625 грн;
  • зброя – 12;
  • майнові права інтелектуальної власності – 3. 

За словами заступника Голова АРМА Павла Великоречаніна, Нацагентство встановило наявність у підозрюваних банківських рахунків у понад 8 установ. То ж АРМА ініціювало заходи з отримання інформації про наявність коштів та операцій на рахунках. Отримані дані орган у надзвичайно короткий термін та у повному обсязі спрямував до ДБР для арешту активів та їх майбутньої можливої конфіскації.

Нагадаємо, суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Стало відомо, що дружина Гринкевича звільнилася з Львівської політехніки.

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Теги: квартира зброя нерухомість Міноборони арешт Україна дружина майно харчування корупція бізнес

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