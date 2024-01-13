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Гетманцев розповів, скільки ще років РФ зможе підтримувати війну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Гетманцев розповів, скільки ще років РФ зможе підтримувати війну
Доходи Росії у 2023 році від продажу нафти та газу становили 8,82 трлн рублів
фото з відкритих джерел

РФ має ресурси на війну у 2024-2025 роках

Хоча нафтогазові доходи Росії у 2023 році скоротились майже на чверть, країна-агресорка досі має достатньо ресурсів, щоб вести війну проти України ще щонайменше два роки. Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Посадовець зауважив, що доходи Росії у 2023 році від продажу нафти та газу становили 8,82 трлн рублів – це більше так званого «базового рівня», але менше плану (у законі РФ про бюджет було закладено 8,94 трлн. руб.) і на 2,8 трлн руб. (-23,9%), менше, ніж 2022-го.

«У Мінфіні держави-агресорки це пояснили тим, що 2022 рік був дуже вдалим для нафтогазової галузі: на його початку ціна на нафту Urals не опускались нижче $85 за барель, а газ качався до Європи практично за довоєнним графіком майже п'ять місяців. 2023 року ситуація була значно гіршою: нафта падала до $50 за барель, а «Газпром» ще більше скоротив експорт – до рівня пізніх радянських часів», – зазначив Гетманцев.

За його словами, внаслідок провалу нафтогазових доходів дефіцит бюджету Росії другий рік поспіль перевищив 3,2 трлн рублів, а загалом за два роки склав понад 6,5 трлн руб. Водночас, як каже Гетманцев, є і невтішна новина: «Російський бюджет суттєво підтримали не нафтогазові доходи (у тому числі в результаті вливань в оборонно-промисловий комплекс). Вони становили 20,3 трлн руб. (+18,1% до плану, та на 25% більше, ніж 2022 р.). Ці додаткові 3,1 трлн руб. дозволили відповідно збільшити витрати (+3,3 трлн руб. до плану) та утримати дефіцит у межах, передбачених законом про бюджет. На жаль, у держави-агресорки все ще достатньо ресурсів, щоб як мінімум у 2024-2025 роках підтримувати спроможність вести війну», – наголосив очільник комітету Верховної Ради.

Саме тому, на його думку, «дуже важливо для нас і наших партнерів, щоб обмеження для російської економіки не зупинились на 12-му пакеті санкцій – потрібні нові й нові пакети, перекриття можливостей для обходу санкцій, запроваджених раніше, конфіскація активів банку росії з їх подальшою передачею Україні, щоб фінансові втрати для країни-агресора були набагато більш помітними і знижували її потенціал продовжувати військові дії».

Нагадаємо, що, як писав Bloomberg, дефіцит бюджету Росії торік збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки доходи від нафти і газу впали майже на чверть.

До слова, імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції.

Як повідомлялося, уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського зрідженого газу (LNG) до країни з наступного року. Гельсінкі не планують очікувати, доки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.

До слова, у Європейському Союзі досягли попередньої політичної згоди щодо газового регулювання, яке дозволяє країнам-членам забороняти імпорт скрапленого газу з Росії та Білорусі.

Теги: росія Україна війна Данило Гетманцев нафта

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