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Зеленський заявив, що всі чоловіки повинні або працювати, або воювати

Христина Петренко
glavcom.ua
Зеленський заявив, що всі чоловіки повинні або працювати, або воювати
Президент нагадав, що зарплата одного військового – це податки від 6-8 українців, які працюють
Скріншот з відео

Зеленський: «Це питання закону і справедливості»

Усі військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, повинні повернутися до України, де вони будуть або воювати, або працювати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі за підсумками Міжнародного економічного форуму у швейцарському Давосі.

«Це питання закону і справедливості. Якщо ти особа мобілізаційного віку, ти маєш бути в Україні. Це факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш. Я наводив цей приклад, в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми у війні. Тому ти або працюєш, або воюєш», – наголосив президент.

Володимир Зеленський також нагадав, що зарплата одного військового – це податки від 6-8 українців, які працюють.

«Ти можеш працювати і не бути на фронті, це залежить від ситуації. Але ти маєш сплачувати податки», – сказав президент.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі, де провів ряд зустрічей. Зокрема, президент зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем’єр-міністром Соціалістичної Республіки В’єтнам Фам Минь Чинем. Також президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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Теги: податки зарплата Володимир Зеленський президент форум в давосі

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