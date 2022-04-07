Боррель повідомив, коли ЄС узгодить п’ятий пакет санкцій

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель сподівається, що п'ятий пакет санкцій проти Росії буде узгоджено до п'ятниці. Про це Жозеп Боррель розповів журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі сьогодні, повідомляє CNN.

За словами Борреля, блок все ще розглядає список людей і секторів. Проте він має надію на те, що ЄС узгодить остаточні заходи «сьогодні вдень або найпізніше завтра».

Нагадаємо, що у вівторок, 5 квітня, Європейський Союз оголосив про запропоновані плани щодо нового пакету санкцій, що включає заборону на імпорт російського вугілля та повну заборону трансакцій щодо чотирьох ключових російських банків.

На брифінгу 5 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила наступні кроки:

- заборона імпорту вугілля з Росії, що приносило їй 4 млрд євро щорічно;

- повна заборона на транзакції щодо чотирьох ключових банків РФ, у тому числі ВТБ, другий найбільший російський банк. За словами президентки Єврокомісії, ці банки складають 23% від всього банківського сектору РФ.

- заборона російським кораблям та кораблям з російськими операторами заходити у порти країн ЄС - але з певними винятками, як "сільськогосподарська продукція і продукти харчування, гуманітарні вантажі та енергетика"

- заборона роботи у ЄС російських та білоруських операторів дорожнього транспорту

- заборона експорту до РФ високотехнологічної продукції, як квантові комп’ютери і напівпровідники, передове обладнання для машинобудівної промисловості та транспорту.

- нові точкові заборони імпорту на серію товарів, від виробів з деревини, цементу до морепродуктів та лікерів, щоб закрити прогалини у санкціях між РФ та Білоруссю

- загальна заборона на участь російських компаній у держзакупівлях в країнах ЄС, заборона на будь-яку фінансову підтримку держустановам РФ з коштів країн-членів чи європейських.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС готує додаткові санкції, у тому числі щодо імпорту нафти.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що п'ятий пакет «не буде нашими останніми санкціями».

«Так, ми зараз заборонили вугілля, але тепер ми повинні подивитися на нафту», – сказала вона.

Напередодні президент Зеленський анонсував візит головного дипломата ЄС.