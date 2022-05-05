ЄС запускає План Маршалла для України

Шарль Мішель назвав три мети трастового фонду

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що донорська конференція, яка пройде у Варшаві, стане відправною для Плану Маршалла для України, яка потребує допомоги через війну. Про це він сказав в інтерв'ю агенції «Інтерфакс-Україна» напередодні конференції.

«На мій погляд, ця конференція має бути, на мою думку, відправною точкою для якогось європейського Плану Маршалла для України. Це саме те, що ми маємо зробити, ми маємо надіслати потужний сигнал щодо того, що підтримуватимемо Україну настільки, наскільки це можливо», – сказав президент Євроради.

При цьому він порівняв нинішні події з подіями «минулого століття, коли далекоглядні люди вирішили інвестувати, щоб відновити європейський континент після Другої світової війни». «Зараз, у цьому столітті, війна проти України є людською трагедією, що означає, що далекоглядні лідери сьогодні повинні встати і дати сигнал, що ми будемо мужні, будемо тверді, щоб підтримати Україну не лише словом, не лише промовами – цього недостатньо – потрібні рішення, потрібні гроші, нам потрібна сильна координація, нам потрібна політична воля», – додав Мішель.

При цьому співрозмовник агентства нагадав, що ідея трастового фонду була висловлена безпосередньо президентом України Володимиром Зеленським кілька тижнів тому.

«Я запропонував Європейській раді політично підтримати запуск цієї конференції. Це означає, що нас підтримують 27 глав держав та глав урядів. Ми вирішили під час обговорення в Європейській раді, а також у рамках наших контактів із президентом Зеленським, що ми хочемо залучити на цю конференцію міжнародну спільноту, щоб дати можливість багатьом донорам з інших куточків світу продемонструвати солідарність із Україною», – деталізував він.

Крім того, Мішель позначив три пріоритети та три цілі, які він бачить для використання трастового фонду. «По-перше, це є гуманітарна допомога. Ми хочемо переконатися, що українська влада отримує максимальну підтримку для надання необхідної гуманітарної допомоги людям в Україні, які страждають через всі ці звірства і труднощі. Перша мета – гуманітарна підтримка. Друга мета – ліквідність. Важливо якнайбільше підтримати Україну бюджетною підтримкою, грантами та кредитами – підтримати країну максимально на економічному рівні. Саме тому ми вважаємо, що цей трастовий фонд може бути корисним і для того, щоб дати сильний сигнал впевненості, довіри та надати можливість уряду, владі керувати країною у короткостроковій та середньостроковій перспективі. І третій пункт – відновлення країни», – перерахував він.

На думку Мішеля, трастовий фонд має бути активовано якнайшвидше. «Це означає, що це обговорення (на конференції) має стати відправною точкою. Тут ми намагатимемося зробити наші зусилля більш скоординованими, більш масованими. Це має бути метою. І важливо, на мій погляд, що влада України зможе найближчими днями і тижнями мати гроші, необхідні їм для досягнення трьох цілей, які я назвав: гуманітарна підтримка, ліквідність і розпочати відновлення країни», – наголосив президент Євроради.

Говорячи про відновлення повоєнної України, Мішель зазначив, що «мета не в тому, щоб відновити Україну минулого». «Мета – побудувати сучасну, процвітаючу, спрямовану на майбутнє Україну. Це означає, наприклад, що коли буде відновлення інфраструктури, її важливо відновлювати відповідно до потреб майбутнього, зважаючи на зміну клімату, цифрову трансформацію світу та ті проблеми, з якими ми стикаємося в ЄС та з якими стикається весь світ», – пояснив він.