Яких традиційних страв, можливо, не буде на українському новорічному столі

Блокада на польському кордоні не позбавить українців мандаринів та салату «олів’є»

Страйк польських перевізників і блокування кордону спричиняють розмови про можливу нестачу деяких продуктів напередодні різдвяних і новорічних свят.

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Спробуємо спокійно та неупереджено, без традиційного бажання багатьох експертів хайпанути, розібратися, які традиційні новорічні страви будуть на нашому столі, а яких можливо і не буде.

Почнемо з традиційного салату олів'є. Минулого року лунало чимало закликів відмовитися від цієї радянської страви, яка не несе майже ніякої користі організму, але все ж лишається одним з найбільш популярних народних наїдків.

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На щастя, 80% продуктів харчування на полицях наших магазинів – українського виробництва і всі інгредієнти цього салату виробляються в Україні. Хіба що можуть бути проблеми із забезпеченням складових для виробництва ковбаси: натуральна оболонка, можливо, спеції, ароматизатори імпортуються. Та українські господині знають ще не один десяток рецептів салату, коли ковбаса замінюється вареною курятиною, телятиною, язиком тощо. І взагалі, цей салат дає можливості для безмежної фантазії. Тому стовідсотково олів'є на новорічному столі українців, за бажання, буде.

Далі – традиційний український холодець. З ним також не має бути проблем. Хтось любить світлий з курки, хтось віддає перевагу насиченому зі свинини, на наше щастя всі ці інгредієнти стовідсотково є в Україні. Тому холодець також гарантовано буде на новорічному столі.

Наступне традиційне блюдо ще з радянських часів – салат «Мімоза» або оселедець «під шубою», залежно від уподобань. Всі складові виробляються в Україні. От тільки оселедець, який традиційно імпортується із західної Європи, може попасти під польську блокаду. Але зараз риби більш ніж достатньо, вибір великий, хто переживає за наповнення новорічного столу може купити заздалегідь, щоби гарантовано зробити «шубу».

Хтось купує баночку червоної ікри – традиційний новорічний делікатес. Колись бутерброд з червоною ікрою був показником заможності та благополуччя господарів новорічної вечірки. Ікри достатньо, були би гроші.

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І традиційний новорічний десерт. На новорічні свята припадає пік продажів цитрусових. Ще з радянських часів на новорічному столі обов'язково мають бути мандарини чи апельсини. Колись це були виключно грузинські, зараз Туреччина та Ізраїль також їх поставляють. Поставки цитрусових ідуть, в основному, з Туреччини, через Румунію та Молдову, тому апельсини і мандарини будуть на українському столі.

І наостанок солодке.

Отут трошки складніше. Какао-боби – основний інгредієнт кондитерських виробів на шоколадній основі, стовідсотково імпортується. Як розказали мені в асоціації «Укркондитер», запаси, на жаль, вичерпуються, а якщо не буде найближчим часом знята блокада, у кондитерів можуть початися проблеми із сировиною. Тому лишається або купити цукерок чи тортів тривалого зберігання зараз, чи знайти рецепт домашнього тортика.

А загалом переживати нічого. Новорічний український стіл нічим не буде відрізнятися від традиційного попереднього.