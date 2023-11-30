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Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд
фото: EPA

Фінанси виділять протягом наступних чотирьох років

Країни ЄС узгодили пропозицію Єврокомісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років. Про це заявив європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, передає Sky News.

Зазначається, що пропозиція Європейської Комісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років ніким не оскаржується жодною із країн ЄС.

«Центральна частина – це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за обсягом», – заявив Ган під час брифінгу.

Уряди ЄС ведуть переговори щодо перегляду довгострокового бюджету блоку з 27 країн після того, як Єврокомісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти до спільного бюджету, більшу частину з яких призначено для України. 

До слова, Європейський союз уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії після того, як вона вторглася на територію України.

Зокрема, обмеження передбачали заборону експорту до РФ товарів, які можна використовувати для виробництва зброї. Також у списки санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідальні за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Теги: гроші Україна Європейський союз

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