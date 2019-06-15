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    Економіка та фінанси

    Євросоюз виключив Домініку з «офшорного списку»

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    <p>&nbsp;У &laquo;чорному списку&raquo; ЄС знаходяться 11 юрисдикцій</p> - Євросоюз виключив Домініку з «офшорного списку»

     У «чорному списку» ЄС знаходяться 11 юрисдикцій

    Домініка виконала свої зобов'язання і позбавила ЄС занепокоєння щодо автоматичного обміну фінансовою інформацією

    Європейський Союз виключив Домініку з «чорного списку» податкових гаваней після виконання країною необхідних вимог.

    Про це пише «Європейська правда» з посиланням на сайт Ради ЄС.

    «Домініка виконала свої зобов'язання і позбавила ЄС занепокоєння щодо автоматичного обміну фінансовою інформацією. Зокрема, Домініка виконала необхідні кроки для підписання і ратифікації багатосторонньої конвенції ОЕСР про взаємну адміністративну допомогу», - йдеться в повідомленні.

    Уточнюється, що цей крок гарантує виключення Домініки з переліку країн, які не співпрацюють з ЄС.

     У «чорному списку» ЄС, як і раніше, знаходяться 11 юрисдикцій:      

    • Американські Самоа
    • Беліз
    • Фіджі
    • Гаваї
    • Маршаллові острови
    • Оман
    • Самоа
    • Трінідад і Тобаго
    • Об'єднані Арабські Емірати
    • Віргінські острови
    • Вануату

    ЄС створив «чорний список» у 2017 році після викриття широко поширених схем ухилення від сплати податків.

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