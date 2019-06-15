Євросоюз виключив Домініку з «офшорного списку»



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У «чорному списку» ЄС знаходяться 11 юрисдикцій

Домініка виконала свої зобов'язання і позбавила ЄС занепокоєння щодо автоматичного обміну фінансовою інформацією

Європейський Союз виключив Домініку з «чорного списку» податкових гаваней після виконання країною необхідних вимог.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на сайт Ради ЄС.

«Домініка виконала свої зобов'язання і позбавила ЄС занепокоєння щодо автоматичного обміну фінансовою інформацією. Зокрема, Домініка виконала необхідні кроки для підписання і ратифікації багатосторонньої конвенції ОЕСР про взаємну адміністративну допомогу», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що цей крок гарантує виключення Домініки з переліку країн, які не співпрацюють з ЄС.

У «чорному списку» ЄС, як і раніше, знаходяться 11 юрисдикцій:

Американські Самоа

Беліз

Фіджі

Гаваї

Маршаллові острови

Оман

Самоа

Трінідад і Тобаго

Об'єднані Арабські Емірати

Віргінські острови

Вануату

ЄС створив «чорний список» у 2017 році після викриття широко поширених схем ухилення від сплати податків.