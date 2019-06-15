Євросоюз виключив Домініку з «офшорного списку»
У «чорному списку» ЄС знаходяться 11 юрисдикцій
Домініка виконала свої зобов'язання і позбавила ЄС занепокоєння щодо автоматичного обміну фінансовою інформацією
Європейський Союз виключив Домініку з «чорного списку» податкових гаваней після виконання країною необхідних вимог.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на сайт Ради ЄС.
«Домініка виконала свої зобов'язання і позбавила ЄС занепокоєння щодо автоматичного обміну фінансовою інформацією. Зокрема, Домініка виконала необхідні кроки для підписання і ратифікації багатосторонньої конвенції ОЕСР про взаємну адміністративну допомогу», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що цей крок гарантує виключення Домініки з переліку країн, які не співпрацюють з ЄС.
У «чорному списку» ЄС, як і раніше, знаходяться 11 юрисдикцій:
- Американські Самоа
- Беліз
- Фіджі
- Гаваї
- Маршаллові острови
- Оман
- Самоа
- Трінідад і Тобаго
- Об'єднані Арабські Емірати
- Віргінські острови
- Вануату
ЄС створив «чорний список» у 2017 році після викриття широко поширених схем ухилення від сплати податків.