Кабмін хоче витратити 160 млрд грн від ренти з українського газу на закупівлю російського – ексглава СБУ

9 та 11 лютого уряд та депутати фракції «Слуга Народу» зареєстрували проекти законів про підвищення податків на видобуток газу в Україні до 69-74%

Влада хоче відібрати в українських газовиків 160 млрд грн і передати їх «Газпрому» – Наливайченко

Кабінет Міністрів планує витратити 160 млрд грн від підвищення податків на видобуток українського газу на закупівлю російського газу.

Про це повідомив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

«У пояснювальній записці до проєкту закону про підвищення податків на український газ написано: 160 млрд гривень буде спрямовано на закупівлю імпортного – читай російського – природного газу. З одного боку, влада хоче зупинити видобуток власного газу в Україні, з іншого – відібрати в українських газовиків 160 млрд грн і передати їх «Газпрому», – зазначив нардеп.

Ексглава СБУ наголосив, що замість залучення інвестицій в розробку українських газових родовищ на Полтавщині, Харківщині, Львівщині, на Причорноморському шельфі, – уряд прагне обкласти власні свердловини непосильними податками заради корупційних домовленостей з російським «Газпромом».

«Зараз ходять чутки про спроби деяких українських чиновників домовитися з російським «Газпромом» про відновлення закупівлі газу, Зокрема, щоб ці 160 млрд гривень від українських платників податків заплатити російській газовій монополії, тобто, по суті, віддати їх на фінансування російської армії», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, 9 та 11 лютого уряд та депутати фракції «Слуга Народу» зареєстрували проекти законів про підвищення податків на видобуток газу в Україні до 69-74%, що в 2-3 рази більше за поточний рівень. За словами експертів, рівень податків в Україні може стати найвищим серед усіх країн Європи.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.