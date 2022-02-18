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    Зсуви в Бразилії забрали життя понад 100 людей: жахливі фото

    Місто Петрополіс опинилося в епіцентрі лиха<br /><br /> - Зсуви в Бразилії забрали життя понад 100 людей: жахливі фото
    Місто Петрополіс опинилося в епіцентрі лиха

    фото: twitter.com/rionegrocomar

    Кількість жертв злив за добу зросла майже вдвічі

    Кількість загиблих в результаті проливних дощів і зсувів у місті Петрополіс штату Ріо-де-Жанейро (Бразилія) перевищила 100 осіб. Влада поки не може визначити точну кількість зниклих безвісти. Про це повідомляє AP News.

    Уряд штату Ріо-де-Жанейро підтвердив загибель 105 осіб у результаті обрушилися на Петрополіс злив і зсувів. Мер міста Рубенс Бомтемпо не зміг назвати число зниклих безвісти. За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.

    «Ми ще не знаємо всіх масштабів події», – сказав Бомтемпо.

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    Місто Петрополіс опинилося в епіцентрі лиха. фото: АР
    Місто Петрополіс опинилося в епіцентрі лиха. фото: АР
    Місто Петрополіс опинилося в епіцентрі лиха. фото: АР
    Місто Петрополіс опинилося в епіцентрі лиха. фото: АР
    Місто Петрополіс опинилося в епіцентрі лиха. фото: АР
    Місто Петрополіс опинилося в епіцентрі лиха. фото: АР
    Місто Петрополіс опинилося в епіцентрі лиха. фото: АР
    Місто Петрополіс опинилося в епіцентрі лиха. фото: АР

    Нагадаємо, 16 лютого на Петрополіс обрушилися проливні дощі, що викликали повені і зсуви в місті. Спочатку повідомлялося про 58 загиблих.

    Відзначимо, через добу число загиблих збільшилося майже до 80 осіб, а прокуратура Ріо-де-Жанейро повідомила про 35 зниклих безвісти.

    Теги: прокуратура мер Бразилія уряд влада
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    Зсуви в Бразилії забрали життя понад 100 людей: жахливі фото