Зсуви в Бразилії забрали життя понад 100 людей: жахливі фото

Кількість жертв злив за добу зросла майже вдвічі

Кількість загиблих в результаті проливних дощів і зсувів у місті Петрополіс штату Ріо-де-Жанейро (Бразилія) перевищила 100 осіб. Влада поки не може визначити точну кількість зниклих безвісти. Про це повідомляє AP News.

Уряд штату Ріо-де-Жанейро підтвердив загибель 105 осіб у результаті обрушилися на Петрополіс злив і зсувів. Мер міста Рубенс Бомтемпо не зміг назвати число зниклих безвісти. За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.

«Ми ще не знаємо всіх масштабів події», – сказав Бомтемпо.

Нагадаємо, 16 лютого на Петрополіс обрушилися проливні дощі, що викликали повені і зсуви в місті. Спочатку повідомлялося про 58 загиблих.

Відзначимо, через добу число загиблих збільшилося майже до 80 осіб, а прокуратура Ріо-де-Жанейро повідомила про 35 зниклих безвісти.