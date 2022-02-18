Ексгенпрокурор Піскун висміяв Податкову, яка полює на чорних бухгалтерів

На думку Піскуна, податкова вдається до силових методів, щоб створити «картинку» про виконання своїх функцій

Білий бізнес працює законно, а податкова у масках шукає у підвалі «чорного» бухгалтера – Піскун

У сучасному світі податкова, яка вривається на підприємства у масках і виламує двері – це нонсенс, тому що бізнес працює у легальному полі, а усі розрахунки проводяться через комп’ютер. Про це заявив колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун у ефірі телеканалу «Україна 24».

«Служба безпеки, податкова, фінінспекція – приходять на підприємства в масках, касках, зі щитами. Так не повинна працювати податкова служба. У ХХІ столітті, коли Ілон Маск запускає десятки супутників у Всесвіт, податкова ламає двері, навіщо? Все в комп’ютері написано. Сьогодні вже немає цього хитрого бухгалтера в окулярах з нарукавниками, який в підвалі сидить і ховає гроші. Воно що, цього не розуміють? Податки повинні платитися з комп’ютера, і зразу відраховуються в податкову службу, в державу. Платежі перевіряються за чотири секунди. Для чого ламати двері?», – висловив він здивування.

На його переконання, податкова вдається до силових методів, щоб створити «картинку» про виконання своїх функцій. Проте так не має бути – адже в результаті таких дій страждає репутація українського бізнесу, що грає на руку його конкурентам.

Нагадаємо, на початку цього року податкова служба нарахувала компанії «АрселорМітал Кривий Ріг» податковий борг у розмірі 2,2 млрд грн, та звернулася до прокуратури з вимогою заморозити рахунки підприємства – попри те, що компанія заперечила цей борг у суді та виграла процес.

Пізніше, з тими ж звинуваченнями, податківці у супроводі СБУ та БЕБ прийшли на ГЗК компанії «Метінвест»: було вилучено техніку та документацію, через що діяльність підприємств було призупинено.

Народний депутат України Вікторія Гриб заявила, що фіскальний тиск влади на бізнес призведе до погіршення інвестиційного клімату в країні та краху економіки. А інвестаналітик Сергій Фурса заявив, що блокування роботи «АрселорМіттал» - це ганебна історія, про яку говоритимуть на міжнародних зустрічах, зокрема у Давосі.