Кабмін виділив 2,6 млрд грн на відновлення населених пунктів після обстрілів РФ

Раніше Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямував 9,3 млрд грн на програму швидкої відбудови для 13 регіонів країни

Уряд затвердив перелік обʼєктів, які підлягають відновленню, та обсяги бюджетних коштів

Кабінет міністрів виділив Державному агентству з відновлення понад 2,6 млрд грн на відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також затверджено перелік обʼєктів, які підлягають відновленню в межах реалізації проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спрямував з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд грн на програму швидкої відбудови для 13 регіонів країни.

Раніше Кабінет міністрів затвердив постанову, відповідно до якої визначені шість населених пунктів, відбудова яких проходитиме комплексно й за новими принципами.

До слова, у червні цього року голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що йде у відставку та написав заяву про звільнення з посади.