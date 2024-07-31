Росія просунулася біля двох населених пунктів Донеччини – DeepState

Аналітики зазначають, що уточнено просування противника біля Роботиного Запорізької області

Російська армія просунулася у Красногорівці та біля Урожайного, що на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог просунувся у Красногорівці та біля Урожайного», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважують, що уточнено просування противника біля Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, що міноборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Південне на Торецькому напрямку. Повідомлялося про просування поблизу Авдіївки і Часового Яру.