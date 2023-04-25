Кабмін визначив шість міст України, які відновлюватимуть по-новому

Реалізація експериментального проєкту не означає, що відбудова не торкнеться інших населених пунктів

Населені пункти зазнали страшних руйнувань, у зв'язку з чим їх відновлення відбуватиметься комплексно

На своєму засідання Кабінет міністрів затвердив постанову, відповідно до якої визначені шість населених пунктів, відбудова яких проходитиме комплексно й за новими принципами. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, 25 квітня, під час засідання.

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Як відзначив Шмигаль, основним принципом постанови є «відбудувати краще, ніж було». «Визначено шість населених пунктів, де в межах експериментального проєкту відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами», – зазначив міністр.

Йдеться про наступні населені пункти:

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Бородянка Київської області;

Мощун Київської області;

Тростянець Сумської області;

Посад-Покровське Херсонської області;

Циркуни Харківської області;

Ягідне Чернігівської області;

За словами прем'єр-міністра, вищевказані населені пункти зазнали страшних руйнувань, у зв'язку з чим їх відновлення відбуватиметься комплексно. «Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все – зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів», – пояснив Шмигаль.

Водночас прем'єр зауважив, що реалізація експериментального проєкту не означає, що відбудова не торкнеться інших населених пунктів. «Відбудова вже триває по всій країні. Цей документ – про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення одночасно», – зауважив Шмигаль.

Раніше було названо перші міста, де будуть відновлювати знищене росіянами житло.