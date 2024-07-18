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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Сучасна освіта більше не працює? Вже ніхто не знає правильних відповідей

glavcom.ua
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«Нинішня школа є продукт таких проривних інновацій попереднього фазового переходу. Це було цілу епоху тому»
ілюстративне фото: Depositphotos

«Шкільна освіта перетворилася на карго-культ по всьому світу»

Людство на розвилці між фазовим переходом і фазовою катастрофою.

Не лякайтеся, це не завтра. Це процес тривалістю життя двох-трьох поколінь.

Хоча наша війна є симптомом (адже вона стала можливою через надто велику вагу викопного палива, що живить нафтові автократії та примушує інших боятися їхньої поразки). Так само як Ковід чи глобальне потепління.

Найбільший виклик на фазовому переході – шкільна освіта. І вже ніхто не знає правильних відповідей, бо їх нема. Нема кого спитати, бо всі в одному човні. І човен потроху тоне.

Шкільна освіта перетворилася на карго-культ по всьому світу.

Математика є обов'язковою, бо вона структурує мислення. А фізика? Без неї людина матиме (добре структуроване) магічне мислення. А історія? Без неї люди нескінченно повторюватимуть помилки минулого.

Так, як є, не працює. Як треба, ніхто не знає.

Саме час для проривних інновацій.

Нинішня школа є продукт таких проривних інновацій попереднього фазового переходу. Це було цілу епоху тому.

Те, що епохи скорочуються, є предметом особливого занепокоєння.

Те, що до когось ще не дійшли проривні інновації попередньої епохи, доводить, який наш світ нерівномірний.

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Джерело
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Теги: школа війна освіта історія

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Валерій Пекар

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