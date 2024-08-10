Голова Донецької ОВА відреагував на скандальне відео з клумбами поруч з лінією фронту

Голова ОВА Філашкін: Після виходу ролика заступник командира бригади телефонував, перепрошував

У Покровську Донецької області не витрачають державних коштів, аби висаджувати квіти на клумбах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, коментуючи скандальне відео з клумбами неподалік лінії фронту.

У лютому 2024 році в мережі з'явилося відео, на якому військовий критикує місцеву владу Покровська, за те що комунальники висаджують рослини. Він заявив, що за 20 км перебуває ворог і замість того, щоб висаджувати квіти, потрібно копати окопи: «По факту, як на мене, це списування грошей, замість того, щоб купити дрони, вони висаджують квіти».

Вадим Філашкін відреагував на відео так: «А вам неприємно, коли квіти цвітуть? От якби ви залишилися в області, в Покровську, хіба вам не було би приємно, коли цвітуть квіти, коли комунальники налагоджують нормальне життя, коли приводять дороги до ладу?».

Вадим Філашкін додав, що після скандалу сержант з батальйону матеріального забезпечення однієї з бригад Сергій Кононенко записав відео з вибаченням перед місцевою владою.

«Я бачив цей ролик цього військового. Але наступного ранку після виходу ролика заступник командира його бригади мені телефонував, перепрошував. Розумієте, є серед військових такі собі блогери, от вони знімають, їм потрібен резонанс, треба розбурхати Донецьку область, понабирати негативу, переконувати оточуючих, що влада погана, що фортифікації не робить, нічого не робить. Ну є така категорія людей, які лише критикують», – заявив Філашкін.

Очільник ОВА наголосив, що квіти, які висаджували на клумби, виростило комунальне підприємство, тобто на них гроші держава не витрачала.

«Що стосується цих квітів, то на їх висаджування жодної копійки державних коштів витрачено не було. Це Покровське міське комунальне підприємство займається вирощуванням. І ці квіти не куплені десь, а наші, тому їх і висаджують», – заявив голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади.

До слова, на Донеччині є міста, які за останній час стали частково окупованими, але, не зважаючи на небезпеку та відсутність їжі, води, медичної допомоги місцеві мешканці вперто відмовляються евакуюватися у більш безпечне місце. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Також Вадим Філашкін розповів, що на Донецькому напрямку ворогу вдалося зруйнувати деякі укріплення, але все робиться для їх відновлення. Голова Донецької ОВА зазначив, що роботи з встановлення «зубів дракона» ведуться на Гродівському, Курахівському, Лиманському та Торецькому напрямках.