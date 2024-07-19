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Трамп у своїй промові згадав про Україну: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп у своїй промові згадав про Україну: деталі
Трамп заявив, що світ на порозі Третьої світової війни
фото з відкритих джерел

Трамп заявив, що покладе край російсько-українській війні

У фінальній промові на з'їзді Республіканської партії кандидат у президенти США Дональд Трамп торкнувся питання війни в Україні. Зокрема, він заявив, що світ на порозі Третьої світової війни.

Зокрема, Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу.

«Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом», – сказав експрезидент США.

Кандидат в президенти також згадав війну на Близькому Сході та «конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією». Трамп застеріг, що Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.

«Ця зброя є знищувальною. Настав час змін», – зауважив він.

Натомість Трамп запевнив, що може зупинити усі війни телефонним дзвінком, зокрема й війну в Україні.

«Я зупиню ці війни лише телефонним дзвінком. Я можу зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком», – заявив він.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії.

Як повідомлялося, у Мілуокі 15 липня розпочав роботу з'їзд Республіканської партії. У перший день делегати висунули Трампа кандидатом у президенти від партії, а сенатора Джеймса Девіда Венса – кандидатом у віцепрезиденти.

Раніше Джей Ді Венс офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду віцепрезидента США від Республіканської партії на майбутніх виборах. 

«Я задоволений і з почуттям подяки повідомляю, що офіційно приймаю пропозицію бути кандидатом на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки», – сказав Венс під час виступу на національному з'їзді республіканців у Мілуокі в штаті Вісконсин.

До слова, Зеленський та Трамп незабаром проведуть телефонну розмову.

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Теги: Дональд Трамп війна росія вибори у США Джозеф Байден

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