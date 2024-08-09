Будівництво головного військового цвинтаря: Мінветеранів звернулося до СБУ

Очільник міністерства Олекксандр Порхун вважає: якщо зараз відмінити тендер на будівництво військового кладовища, то держава втратить час на поховання загиблих оборонців

Великий тендер щодо зведення меморіального військового кладовища виграв консорціум «Білдінг Юа», який створили три фірми

Виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун повідомив, що особисто звернувся з листом до Служби безпеки, в якому просив перевірити інформацію про можливий «російський слід» в учасника консорціуму «Білдінг Юа». Про це сьогодні посадовець заявив на пресконференції, повідомляє «Главком».

«Після появи у ЗМІ інформації про російський слід я написав листа на голову Служби безпеки з проханням підтвердити або спростувати походження російського сліду. Коли надійде відповідь від СБУ, будуть ухвалені відповідні рішення», – зазначив очільник Мінветеранів.

Нагадаємо, що «Главком», спираючись на дані аналітичної системи Youcontrol, написав: до IV кварталу 2023 року співвласницею Броварського шляхово-будівельного управління №50 (фірма входить до складу консорціуму «Білдінг Юа») разом із киянином Віктором Гавриленком рахувалася громадянка Росії Таміла Свірідова. Їй належало 9,8% статутного капіталу фірми. Наразі прізвища Свірідової не фігурує серед власників вказаної компанії.

За словами Порхуна, якщо зараз відмінити тендер на будівництво військового кладовища, то держава втратить час на поховання загиблих оборонців. Тоді доведеться будівельні роботи перенести на весну 2025 року.

Як повідомляв «Главком», державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

Ідеться про будівництво I черги, яка розбита на два пускові комплекси. Старт першого комплексу починається у серпні і завершиться до кінця грудня 2024 року. Другий розпочнеться паралельно з першим і має бути виконаний до 31 грудня 2025 року.

«Будівництво Національного військового меморіального кладовища включає в себе інженерні мережі, автостоянки, під’їзні дороги, сектори поховань, колумбарні стіни, меморіал, монумент, адміністративну будівлю, будинок трауру, трансформаторні підстанції, насосну станцію, котельню та інші об'єкти, необхідні для функціонування не лише першої черги, але й майбутніх етапів проєкту», – сказано у релізі замовника. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

Що стосується фінансування робіт, то цього року держава виділяє на зведення цвинтаря 407 млн грн, наступного року – ще 1,35 млрд грн.

На тендер із будівництва військового кладовища подався лише консорціум «Білдінг Юа», який і став переможцем.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.