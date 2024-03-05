Кабмін виділив 9,3 млрд грн для оперативного відновлення 13 областей

Шмигаль: «Ми хочемо, аби якомога більше наших громадян поверталися із-за кордону. Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули»

В областях планують відремонтувати житлові будинки, школи, лікарні та обʼєкти критичної інфраструктури

Кабінет міністрів України спрямував з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд гривень на програму швидкої відбудови для 13 регіонів країни. Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль оголосив на засіданні уряду.

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«Ми хочемо, аби якомога більше наших громадян поверталися із-за кордону. Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Швидка відбудова інфраструктури, більше безпеки, кращі умови для життя, більше можливостей самореалізації», – наголосив Шмигаль.

Кошти отримають Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

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Там планують відремонтувати житлові будинки, школи, лікарні та обʼєкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Євгена Кузькіна з посади заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Стало відоомо, що уряд хоче створити військові адміністрації в окупованому Криму.

Законопроєктом передбачено створення правових передумов для відновлення та забезпечення стабільного функціонування органів державної влади України на території півострова і в Севастополі.