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Кабмін виділив 9,3 млрд грн для оперативного відновлення 13 областей

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кабмін виділив 9,3 млрд грн для оперативного відновлення 13 областей
Шмигаль: «Ми хочемо, аби якомога більше наших громадян поверталися із-за кордону. Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули»
фото: kmu.gov.ua

В областях планують відремонтувати житлові будинки, школи, лікарні та обʼєкти критичної інфраструктури

Кабінет міністрів України спрямував з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд гривень на програму швидкої відбудови для 13 регіонів країни. Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль оголосив на засіданні уряду. 

«Ми хочемо, аби якомога більше наших громадян поверталися із-за кордону. Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Швидка відбудова інфраструктури, більше безпеки, кращі умови для життя, більше можливостей самореалізації», – наголосив Шмигаль.

Кошти отримають Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області. 

Там планують відремонтувати житлові будинки, школи, лікарні та обʼєкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив Євгена Кузькіна з посади заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Стало відоомо, що уряд хоче створити військові адміністрації в окупованому Криму.

Законопроєктом передбачено створення правових передумов для відновлення та забезпечення стабільного функціонування органів державної влади України на території півострова і в Севастополі.

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Теги: міністр військові уряд феномен Денис Шмигаль

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