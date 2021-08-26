Кабмін визначив переможця конкурсу на посаду голови «Укравтодору»

Переможець конкурсу на посаду голови «Укравтодору» Євген Кузькін (праворуч) разом з очільником Мінінфраструктури

Переможцем конкурсу на зайняття посади голови «Укравтодору» став чинний т.в.о. голови відомства

Переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодору») став чинний т.в.о. голови відомства Євген Кузькін. Відповідне рішення уряд затвердив під час засідання 26 серпня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

У травні Кабмін поклав на Євгена Кузькіна тимчасове виконання обов'язків голови «Укравтодору».

Кузькін до цього працював першим заступником голови «Укравтодору» Олександра Кубракова, котрий у травні очолив Мінінфраструктури.

Відповідно до розпорядження, Кузькіна тоді призначили т.в.о. голови відомства «до призначення в установленому порядку голови «Укравтодору».

Як відомо, Кузькін раніше працював на експертних і керівних посадах у фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, у 2010-2011 роках обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності «Укравтодору».