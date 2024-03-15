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Кабмін вводить нові виплати для фермерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін вводить нові виплати для фермерів
Фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати грошову допомогу
фото з відкритих джерел

Кошти допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай аграріям

Кабінет міністрів розширив програму підтримки українських фермерів. Виплати, зокрема, отримають аграрії у громадах, де велися активні бойові дії. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тис. грн на гектар своїх угідь. Максимальна площа – до 120 га», – розповів Шмигаль.

За словами очільника уряду, ці кошти допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай.

Прем'єр наголосив, що для української влади принципово важливо підтримати фермерів на деокупованих територіях.

Зокрема, 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

Нагадаємо, що ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.

Раніше стало відомо, що у січні 2024 року ціни на сільгоспземлі суттєво зросли, у порівнянні з попереднім місяцем. Якщо середньозважена ціна гектара у грудні 2023 року становила 37,0 тис. грн/га, то вже у січні – вже 41,9 тис. грн/га, що еквівалентно зростанню на 13,3%. Ціни на товарні землі також суттєво підвищились – на 7,8%, з 39,3 тис. грн/га у грудні 2023 року до 42,4 тис. грн/га у січні 2024 року.

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.

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Теги: Денис Шмигаль Кабмін гроші фермер фермерство

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