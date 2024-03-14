Україна очікує протягом місяця $10 млрд від міжнародних партнерів

Фінансова підтримка від партнерів має надійти вже в березні-квітні – НБУ

Національний банк України розраховує отримати міжнародне фінансування на суму $10 млрд у березні-квітні після позитивного рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду про виділення 4-го траншу до $900 млн за програмою EFF, яке очікується через тиждень. Про це стало відомо під час пресбрифінгу НБУ.

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«У березні-квітні Україна може отримати понад $10 млрд. Активізація надходжень зовнішньої допомоги найближчим часом дозволить суттєво наростити обсяг міжнародних резервів», – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Голова НБУ вказав, що зберігається ризик недостатності міжнародного фінансування, проте останнім часом спостерігалися позитивні зрушення в цьому питанні.

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Він нагадав, що наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила початок інструменту Ukraine Facility загальним обсягом €50 млрд, і в його рамках вже в березні Україна має отримати перехідне фінансування у розмірі €4,5 млрд, а у квітні – ще €1,5 млрд.

Нагадаємо, рішення щодо Ukraine Facility – це не тільки про фінансову допомогу, а й про довіру до нашої країни як партнера та європейського майбутнього нашої держави. Таку заяву зробив міністр фінансів України Сергій Марченко, привітавши рішення лідерів країн-членів Європейського Союзу політично узгодити інструмент підтримки Ukraine Facility обсягом €50 млрд на 2024-2027 роки.

Також, як повідомлялося раніше, тема фінансової допомоги для України стала у США інструментом політичної боротьби. Водночас, Грузія отримає від США вдесятеро менше допомоги, аніж просила. Держдеп США підготував проєкт бюджету на 2025 рік, в якому йдеться про те, що США скоротять обсяг іноземної допомоги Грузії на $8 млн – вона становитиме $80 млн.