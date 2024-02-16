Україна продасть арештовану яхту Медведчука

Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Медведчука

Кабінет Міністрів України погодив реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії. Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Раніше ухвалами слідчих суддів Личаківського районного суду міста Львова було накладено арешт на майно юридичної особи-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD, а саме: судно (яхту) Royal Romance, та передано в управління АРМА з метою реалізації.

А вже сьогодні, 16 лютого, Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти.

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«АРМА переконане, що кошти від продажу яхти значно посилять державний бюджет та обороноздатність нашої країни, а державні зрадники відповідатимуть юридично та економічно», – повідомила пресслужба агенства.

Як повідомлялося, суперяхта Royal Romance, яку у 2022 році заарештували через санкції проти Віктора Медведчука, рушила з хорватського порту Трогір. У неї начебто з’явився новий власник.

Згодом очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів заявила, що проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду м.Спліт (Хорватія). Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав Капітан порту за участі поліцейських Хорватії.

Раніше представники Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в межах робочого відрядження до Республіки Хорватія (13-22 листопада) здійснили огляд арештованої яхти, що належить членам сім'ї народного депутата й одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили Віктора Медведчука.

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Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).

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Як повідомлялося, суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передавши гроші Україні.