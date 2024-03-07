Як змінилися ціни після другого етапу земельної реформи – дослідження

Ключовим чинником зростання цін стало підвищення попиту через відкриття ринку землі для юридичних осіб

У січні 2024 року ціни на сільгоспземлі суттєво зросли, у порівнянні з попереднім місяцем. Про це йдеться в аналітичному огляді ринку земель України, підготовленому Центром досліджень продовольства та землекористування при Київській Школі Економіки (Kse Агроцентр) за підтримки Програми Usaid з аграрного і сільського розвитку – Агро.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо середньозважена ціна гектара у грудні 2023 року становила 37,0 тис. грн/га, то вже у січні – вже 41,9 тис. грн/га, що еквівалентно зростанню на 13,3%. Ціни на товарні землі також суттєво підвищились – на 7,8%, з 39,3 тис. грн/га у грудні 2023 року до 42,4 тис. грн/га у січні 2024 року.

Зазначається, що ключовим чинником зростання цін стало підвищення попиту через відкриття ринку землі для юридичних осіб. Проте, робити остаточні висновки за підсумками лише першого місяця зарано, оскільки такі коливання ціни можуть бути короткотерміновими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас за весь час функціонування ринку земель сільгосппризначення ніколи не відбувалось настільки істотної зміни ціни впродовж одного місяця.

Юридичні особи придбали 498 земельних ділянок загальною площею 1461 га, або 10,4% від усіх проданих у січні сільгоспземель.

«Результати першого місяця участі юридичних осіб у ринку земель цілком прогнозовані. Жодного ажіотажу наразі не спостерігається. Ринок звикає до нових умов. Очевидно, що основними бенефіціарами другого етапу ринку є землевласники, чий добробут покращиться завдяки збільшенню цінності землі, а також аграрний сектор, який зможе залучати більше бізнес-кредитів під заставу придбаних земельних ділянок», – акцентував віцепрезидент Kse з економічної освіти, керівник проєкту професор Олег Нів’євський.

Сукупні обсяги ринку земель у січні цього року порівняно з груднем 2023 року скоротились – на 25,3% за кількістю транзакцій і на 29,3% за площею земель в обігу, що є характерним для початку року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас ціни на сільгоспземлі відчутно зросли: якщо середньозважена ціна 1 га у грудні 2023 року становила 37 тис. грн, то у січні 2024 року – вже 41,9 тис. грн, що еквівалентно зростанню на 13,3%. Ключовими чинниками зміни цін стало підвищення попиту через відкриття ринку земель для юридичних осіб, а також індексація нормативної грошової оцінки (НГО) за 2023 рік.

Серед регіонів-лідерів ринку земель – Харківська та Полтавська області, де в обігу перебувають майже 2% від загальної площі усіх сільськогосподарських земель регіону, що дорівнює показнику розвинутих сталих ринків. Загалом по Україні в обігу станом на кінець січня цього року перебувало 1,075% від загальної площі усіх сільгоспземель. Усього з моменту відкриття ринку в липні 2021 року було укладено 200 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею 444,3 тис. га.

Відповідно до статті 130-1 Земельного кодексу України, переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають: а) у першу чергу – особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка розташована в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва; б) у другу чергу – орендар земельної ділянки, який може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права. Зазначені особи можуть в порядку, визначеному частиною п’ятою статті 130-1 Земельного кодексу, передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.

Зокрема, 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

Нагадаємо, що ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.

Як повідомлялося, представники монобільшості у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.